«До "сотни" эта громадина разгоняется быстрее, чем Porsche 911 Carrera 4»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о технических характеристиках гибридной и электрической версий автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Моторинвест» Фото: Пресс-служба «Моторинвест»

Я прекрасно помню, какой автомобиль стал одним из главных шоу-стопперов Шанхайского автосалона, выставки, на которой мне довелось побывать в апреле нынешнего года. Это был электрифицированный внедорожник класса люкс M-Hero. К нему даже подойти было трудно — так много собралось вокруг китайских видеоблогерш, ведущих стримы.

На этот успех обратили внимание и в России. На «Авито» уже через пару недель появились предложения купить такой автомобиль по цене в районе 12 млн руб. Не хочу сказать про этих продавцов ничего плохого — может, у них была возможность приобрести в Китае какие-то предсерийные прототипы. Потому что серийное производство начнется только в декабре 2023 года.

В первой партии выпустят 100 машин, часть из которых, возможно, достанется российским покупателям. Об этом 9 ноября объявила российская компания «Моторинвест», которая и представит на нашем рынке новый бренд M-Hero.

Внешне автомобиль чем-то напоминает Hummer H2. Но за счет острых граней на кузове смотрится куда более брутально. M-Hero, к слову, превосходит Hummer по габаритам: длина кузова у него свыше 5 м. В основе конструкции — рама, силовых установок — две на выбор.

Это может быть гибрид: стоящий под капотом двигатель внутреннего сгорания с колесами не связан, а работает как генератор электричества, питающего три электромотора суммарной мощностью 816 л. с. Будет и полностью электрическая модификация. Ее мощность — 1 088 л. с. Пиковый крутящий момент просто чудовищный — 16 000 Нм. До «сотни» эта громадина разгоняется за 4,2 секунды, быстрее, чем Porsche 911 Carrera 4.

Как все это будет выглядеть и ездить, посмотрим. Слишком быстро развиваются события. Ульратехнологичный новый бренд создали всего-навсего в прошлом году. Впрочем, учредил его не кто-то, а настоящий автогигант — концерн Dongfeng, который, между прочим, начинал свою историю в середине прошлого века с выпуска армейских грузовиков.