Башкирия заняла третье место в рейтинге международного взаимодействия регионов

Башкирия заняла третье место в рейтинге Центра развития региональной политики (ЦРРП). Авторы исследования проанализировали инвестиционную политику, проводимую властями 16 крупнейших регионов страны за десять месяцев текущего года.

Как следует из сообщения ЦРРП, власти республики, наравне с руководителями Московской области и Татарстана, «сумели использовать имеющийся у них социально-экономический потенциал и выстроенные ранее контакты для сохранения активности на внешнеэкономическом треке». В частности, в Башкирии прошел Х Форум регионов России и Беларуси. Всего власти республики в отчетный период провели 15 встреч с иностранными партнерами, отмечено в документе.

Представители Московской области, в которой ключевым событием стал запуск российско-китайского проекта по производству субстанций, препятствующих образованию тромбов, провели 22 встречи с иностранными инвесторами. А власти Татарстана, в столице которой прошел Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2023» — 18 встреч.

Аутсайдером рейтинга стала Новосибирская область, чье руководство за десять месяцев текущего года трижды встречалось с иностранными партнерами.

Булат Баширов

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