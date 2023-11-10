Россия перестала поставлять оружие странам, которые его реэкспортировали

Россия больше не поставляет вооружение государствам, которые поддержали санкции и вели реэкспорт оружия в третьи страны. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков. По его словам, ОПК России сосредоточен на удовлетворении внутренних потребностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Россия перестала вести военно-техническое сотрудничество с государствами, которые недобросовестно — в нарушение норм международного права — занялись несанкционированным реэкспортом вооружений третьим странам. Прекратилось сотрудничество с теми, кто поддерживает односторонние санкции против России»,— заявил Владимир Артяков «Российской газете».

Как рассказал представитель «Ростеха», Россия экспортирует образцы российской продукции военного назначения, модернизированной с учетом опыта военной операции на Украине. «По сути, формируем отложенный спрос на обкатанную в бою продукцию, чтобы загрузить мощности отечественного ОПК, которые высвободятся после завершения СВО и дооснащения Вооруженных сил»,— добавил он.

По данным доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира, экспорт оружия из России сократился за последние несколько лет. С 2018 по 2022 год экспорт оружия снизился на 31%. В основном российскую продукцию покупает Индия. В мае текущего года правительство ввело запрет на вывоз из страны патронов и гильз.

Анастасия Ларина