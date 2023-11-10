Дело экс-главы минимущества Приангарья о несвоевременных закупках квартир для сирот передали в суд

Следователи СУ СКР по Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего регионального министра имущественных отношений Владислава Сухорученко. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации с причинением тяжких последствий). Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Сухорученко

Фото: пресс-служба правительства иркутской области Владислав Сухорученко

Фото: пресс-служба правительства иркутской области

«По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год 47-летний обвиняемый не организовал должным образом работу по проведению своевременных закупок жилых помещений для детей-сирот. В результате денежные средства на общую сумму более 490 млн руб. не были освоены и возвращены в федеральный и региональный бюджеты. Кроме того, он не принял мер к использованию в строительстве жилья земельных участков, имеющихся в распоряжении министерства»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Помимо этого экс-министр обвиняется в «способствовании заключения мирового соглашения, в результате которого третье лицо получило право аренды земельного участка площадью 23 га, находящегося в госсобственности».

Как сообщалось ранее, Владислав Сухорученко был задержан в марте 2022 года. На тот момент, по версии следствия, площадь земельного участка, незаконно переданного в аренду, составляла 82 га. Стоимость участка, расположенного на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), расформированного в 2009 году, оценивалась в сумму более 1 млрд руб. Земля впоследствии была частично застроена жилыми многоквартирными домами. Ущерб бюджету правоохранительные органы оценили в 94 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск