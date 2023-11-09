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Коммерсантъ FM
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В Мадриде выстрелили в лицо бывшему вице-президенту Европарламента

Экс-главе Народной партии Каталонии, бывшему вице-президенту Европейского парламента Алехо Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо, пишет Reuters. По словам спасателей, пуля прошла сквозь челюсть 78-летнего политика.

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Фото: Reuters / Nacho Doce

Фото: Thierry Charlier, File / AP

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Фото: Reuters / Nacho Doce

Фото: Thierry Charlier, File / AP

Нападение произошло примерно в 13:30 по местному времени (15:30 мск) в центральном районе Мадрида Саламанка. В больнице сообщили, что жизни господина Видаль-Квадраса ничего не угрожает.

Местная полиция рассказала Reuters, что мотив нападения не установлен, а стрелок не пойман. По версии правоохранителей, преступник подъехал к Алехо Видаль-Квадрасу на мотоцикле, выстрелил в голову, после чего скрылся с места нападения и сжег транспортное средство. Полиция предполагает, что стрелок действовал вместе с сообщником.

Петр Бузлаев

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