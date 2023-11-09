В Симферополе открыли памятник замглавы Херсонской области Стремоусову

В Симферополе открыли памятник заместителю главы Херсонской области Кириллу Стремоусову, погибшему в ДТП год назад. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

«Уверен, что дети Кирилла Сергеевича всегда будут помнить и гордиться тем, какую роль сыграл их отец в возвращении исторических регионов на Родину»,— отметил господин Аксенов.

Кирилл Стремоусов является основателем информагентства «Таврия Ньюс». В 2014 году организовал антимайданный митинг в Херсонской области. В 2021 году вступил в партию «Держава». Погиб в результате автомобильной аварии в районе Геническа в 2022 году. Был награжден Орденом Мужества посмертно.

Анастасия Донскова

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