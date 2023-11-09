Агрохолдинг «СТЕПЬ» участвует в медиашколе для журналистов

Агрохолдинг «СТЕПЬ» стал партнером медиашколы для молодых журналистов, организованной федеральными и региональными СМИ России. Слушателями стали более 30 студентов южных вузов, которые готовят кадры в сфере журналистики и медиа.

Для участников подготовлены лекции, стажировки в редакциях, мастер-классы и тренинги, в рамках которых они получают практические знания и профессиональные лайфхаки. Среди преподавателей — главные редакторы СМИ, действующие специалисты из области PR и массовых коммуникаций, чиновники.

Двухмесячное обучение разделено на модули, посвященные экономике, АПК, строительству и недвижимости, МСП, банковской деятельности и пр.

PR-директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Ирина Грузинова стала спикером обучающего модуля, посвященного сельскому хозяйству. Она поделилась со студентами опытом работы в федеральных деловых изданиях и рассказала о форматах взаимодействия журналистов с представителями бизнеса, власти и pr-специалистов.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» на постоянной основе поддерживает образовательные мероприятия для молодежи. В сентябре 2023 года Агрохолдинг стал партнером и подготовил серию воркшопов для молодежного форума «Ростов». Самые активные участники получили приглашение пройти практику в профильных подразделениях компании.

«Теория всегда отличается от практики, это касается любой сферы, включая журналистику, медиа и массовые коммуникации. Если сегодня помочь будущим специалистам и поделиться с ними практическими знаниями, застраховать от ошибок, то завтра сотрудничество, например, нашей компании с журналистами будет эффективнее и проще. Агрохолдинг “СТЕПЬ” всегда открыт к интересным форматам работы с медиа»,— прокомментировала PR-директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Ирина Грузинова.

По словам генерального директора Медиа Группы «РБК Юг и Северный Кавказ», «Деловая газета. Юг» Людмилы Борщевой, сегодня в медиасфере огромный дефицит кадров. «Именно сейчас деловой журналистике нужны профессионалы, которые умеют видеть и цифры, и людей, и тренды. В период серьезных структурных перемен крайне важно много и качественно рассказывать о том, как живет наша страна, как работают предприятия и бизнес, и, конечно же, рассказывать о тех возможностях, которые у нас есть»,— отметила она.

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