Прибыль Honda и Nissan выросла за квартал

Сегодня, 9 ноября, отчетность за второй квартал 2024 финансового года представили два крупных японских автопроизводителя — Honda и Nissan. Особенно хорошими оказались квартальные результаты Nissan. Выручка компании увеличилась на 28%, до ¥3,2 трлн ($21,2 млрд). Чистая прибыль выросла более чем в десять раз, составив ¥190,7 млрд ($1,3 млрд). Nissan на 13% улучшила прогноз по операционной прибыли на год, до $4,1 млрд. Во втором квартале существенно упали продажи автомобилей Nissan в Китае: на 34,3%, до 359 тыс. Это связано со все более жесткой конкуренцией со стороны китайских брендов, а также с сохраняющимся замедлением китайской экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato, Reuters Фото: Issei Kato, Reuters

Выручка Honda увеличилась на 16%, до ¥5 трлн ($33 млрд). Чистая прибыль выросла почти на 34%, составив ¥253,2 млрд ($1,7 млрд). Такому росту способствовали наращивание продаж в США и слабая иена, притом что негативным фактором были довольно слабые продажи в Китае. Honda также повысила прогноз по операционной прибыли на финансовый год в целом — на 20%, до $7,9 млрд.

Яна Рождественская