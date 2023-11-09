Дума Губахи согласовала передачу в краевую собственность горнолыжного курорта

Сегодня на заседании думы Губахинского округа депутаты согласовали администрации территории передачу на безвозмездной основе в госсобственность Пермского края недвижимое имущество горнолыжного курорта «Губаха». За данное решение 16 из 17 присутствовавших депутатов, сообщил «Ъ-Прикамье» источник в мэрии. Один высказался против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным думы, всего в край передается 12 позиций, включая земельный участок площадью 88 га, канатно-буксировочные дороги, гостинца, вспомогательные здания.

Ранее стало известно, что краевые власти планируют сменить концедента по концессионному соглашению о развитии горнолыжного комплекса в Губахе. В настоящее время концессионное соглашение с компанией бизнесмена Рашида Габдуллина ООО «Всесезонный курорт “Губаха”» заключено администрацией Губахинского округа. Планируется, что новым концедентом по соглашению станет правительство Пермского края. Для этого имущество горнолыжного комплекса должны передадать из собственности округа в региональную.

В правительстве края поясняют, что сменить концендента планируется, чтобы усилить контроль за выделяемыми федеральными субсидиями и реализацией инвестиционного проекта в целом.

Напомним, что в конце 2022 года Пермский край и Минстрой РФ заключили соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры всесезонного курорта в Губахе. Федеральные средства в размере 934 млн руб. предоставляются по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Эту сумму направят на возведение новых дорог в Губахе, двух газопроводов, систем водоснабжения и других объектов.