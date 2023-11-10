«Манчестер Юнайтед» опустили на дно
Английский гранд рискует остаться без play-off
Матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов добавили в список гарантировавших себе место в play-off клубов, который состоял из «Манчестер Сити» и «Лейпцига», еще четыре — «Баварию», «Реал», «Реал-Сосьедад» и «Интер», а «Манчестер Юнайтед», уступивший «Копенгагену» — 3:4, поставили в чрезвычайно сложное положение.
После поражения от «Копенгагена» даже победы в двух оставшихся матчах группового этапа не гарантируют футболистам «Манчестер Юнайтед» (в красной форме) выход в play-off
Фото: SERGEI GAPON / Anadolu / AFP
Группа A
«Бавария» на старте второго круга одержала четвертую подряд победу в турнире, справившись дома — 2:1 — с «Галатасараем» благодаря дублю классно вписавшегося в мюнхенский состав Гарри Кейна, досрочно квалифицировалась в play-off и теперь будет наблюдать за обещающей драмы и слезы развязкой в борьбе за вторую путевку от ее группы. Такую развязку обеспечил второй матч дня.
В нем «Манчестер Юнайтед» пополнил и так уже довольно внушительный список срывов, допущенных им в нынешнем сезоне, среди которых были и возникшие буквально из ничего. Встречаясь в гостях с «Копенгагеном», манчестерцы в середине первого тайма повели со счетом 2:0, дважды отличился Расмус Хойлунн. Казалось, дело сделано.
Но под занавес тайма форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд наступил на ногу Элиасу Йелерту, а арбитр Донатас Румшас, воспользовавшись помощью VAR, решился дать англичанину за этот фол прямую красную карточку. Оставшись в меньшинстве, манчестерцы еще до перерыва дважды пропустили.
Во втором тайме Бруну Фернандеш, реализовав пенальти, правда, снова вывел их вперед. Но до хотя бы относительно благополучного исхода «Манчестер Юнайтед» так и не дотянул. На финише зубодробительного матча «Копенгаген» опять стрельнул дуплетом, а выигрыш ему принес 17-летний Руни Бардагжи.
Английский гранд, уже успевший растерять кучу очков в первом круге, после этой осечки очутился на последней позиции в квартете. Правда, «Копенгаген» и «Галатасарай» вроде бы рядышком — в одном балле впереди. Но все равно, если назвать положение «Манчестер Юнайтед» критическим, это на самом деле не будет передергиванием фактов.
Ну, например, факт, что если в следующем матче манчестерцы проиграют в гостях «Галатасараю», которому до этого уступили дома, то для них все будет потеряно. И факт, что возможен вариант, когда даже двух подряд выигрышей — у турецкого клуба и «Баварии» — им не хватит для попадания в двойку. Это произойдет в том случае, если с теми же оппонентами разберется и «Копенгаген».
Группа B
«Арсенал» вплотную приблизился к 1/8 финала Лиги чемпионов, убедительно одолев — 2:0 — дома «Севилью». А во втором матче дня не проигрывавший в первом круге «Ланс» пропустил в гостях ранний гол от форварда ПСВ Люка де Йонга, а потом запорол отличные шансы равновесие восстановить.
Ситуация в группе довольно сложная. «Арсенал», конечно, вряд ли может пролететь мимо play-off, учитывая, что его отрыв от преследователей — ПСВ и «Ланса» (с обоими ему еще предстоит сыграть) — составляет четыре очка. Но вот дальше все не так очевидно. Голландский клуб при равенстве очков очутился выше в таблице французского благодаря хорошему балансу в очных противостояниях (в предыдущем была ничья). В трех баллах позади них расположилась «Севилья» — аутсайдер, еще не потерявший надежд на прорыв. Однако, чтобы он состоялся, «Севилье» потребуется, скорее всего, в заключительных турах одолеть конкурентов: ПСВ — в Испании, «Ланс» — во Франции.
Группа C
«Реал» продолжил победный марш по групповому раунду, выиграв — 3:0 — в Мадриде у «Браги» не такой уж и безоблачный матч (скажем, испанскому гиганту пришлось после травмы, полученной на разминке Кепой Аррисабалагой, ставить в ворота дублера Андрея Лунина, а Лунин тут же был вынужден отражать пенальти, заработанный португальской командой), и может готовиться к play-off Лиги чемпионов. От него уже отцеплен «Унион», разошедшийся в гостях миром — 1:1 — с «Наполи».
Однако первое очко, набранное берлинцами, добавило пару веточек в едва не угасший костерок интриги, связанной со сражением за право играть в кубковой стадии главного еврокубка. Из-за этой ничьей «Брага» еще сохраняет шансы настичь «Наполи». Хотя шансы эти крохотные. Итальянский клуб опережает португальский на четыре очка. И даже если он потерпит поражение в ближайшем туре в гостях от «Реала», в запасе останется домашняя игра с непосредственным конкурентом. В ней «Наполи» в любом случае хватит ничьей.
Группа D
«Реал-Сосьедад» и «Интер» проторили себе путь в play-off, обыграв — 3:1 и 1:0 — «Бенфику» и «Зальцбург» соответственно. Тем суждено определить обладателя путевки в кубковую часть Лиги Европы (у австрийской команды на три очка больше, чем у португальской).
История с «Реал-Сосьедадом», может быть, самая неожиданная из всех, что произошли в рамках группового раунда. Для этого клуба успехом казалось уже само по себе выступление в нем после десятилетнего перерыва, но он показал себя великолепным бойцом, словно Лигу чемпионов никогда надолго не покидавшим и привыкшим к ее накалу. Правда, вклад в его взлет российского хавбека Арсена Захаряна вышел минимальным. Захарян пока сыграл только в двух матчах с «Бенфикой», и то выходя на замену ближе к их завершению.
Групповой этап. Четвертый тур
Группа A. «Бавария» (Германия)—«Галатасарай» (Турция) 2:1 (Кейн, 80, 86 — Бакамбу, 90+3). «Копенгаген» (Дания)—«Манчестер Юнайтед» (Англия) 4:3 (Эльюнусси, 45; Диогу Гонсалвиш, 45+9; Лерагер, 83; Бардагжи, 87 — Хойлунн, 3, 28; Бруну Фернандеш, 68 (пен.). Удаление: Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), 42).
Таблица группы A
В Н П М О
1. «Бавария» 4 0 0 11:6 12
2. «Копенгаген» 1 1 2 7:8 4
3. «Галатасарай» 1 1 2 7:9 4
4. «Манчестер Юнайтед» 1 0 3 9:11 3
29.11: «Галатасарай»—«Манчестер Юнайтед», «Бавария»—«Копенгаген». 12.12: «Копенгаген»—«Галатасарай», «Манчестер Юнайтед»—«Бавария».
Группа B. «Арсенал» (Англия)—«Севилья» (Испания) 2:0 (Троссард, 29; Сака, 64). ПСВ (Нидерланды)—«Ланс» (Франция) 1:0 (Люк де Йонг, 12).
В Н П М О
1. «Арсенал» 3 0 1 9:3 9
2. ПСВ 1 2 1 4:7 5
3. «Ланс» 1 2 1 4:4 5
4. «Севилья» 0 2 2 4:7 2
29.11: «Севилья»—ПСВ, «Арсенал»—«Ланс». 12.12: ПСВ—«Арсенал», «Ланс»—«Севилья».
Группа C. «Наполи» (Италия)—«Унион» (Германия) 1:1 (Политано, 39 — Фофана, 52). «Реал» (Испания)—«Брага» (Португалия) 3:0 (Диас, 27; Винисиус, 58; Родриго, 61).
В Н П М О
1. «Реал» 4 0 0 9:3 12
2. «Наполи» 2 1 1 6:5 7
3. «Брага» 1 0 3 5:9 3
4. «Унион» 0 1 3 3:6 1
29.11: «Брага»—«Унион», «Реал»—«Наполи». 12.12: «Унион»—«Реал», «Наполи»—«Брага».
Группа D. «Реал Сосьедад» (Испания)—«Бенфика» (Португалия) 3:1 (Мерино, 6; Оярсабаль, 11; Барренечеа, 21 — Рафаэл Силва, 49). «Зальцбург» (Австрия)—«Интер» (Италия) 0:1 (Лаутаро Мартинес, 85 (пен.)).
В Н П М О
1. «Реал Сосьедад» 3 1 0 7:2 10
2. «Интер» 3 1 0 5:2 10
3. «Зальцбург» 1 0 3 3:5 3
4. «Бенфика» 0 0 4 1:7 0
29.11: «Реал Сосьедад»—«Зальцбург», «Бенфика»—«Интер». 12.12: «Зальцбург»—«Бенфика», «Интер»—«Реал Сосьедад».
Выделенные команды вышли в 1/8 финала.