«Манчестер Юнайтед» опустили на дно

Матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов добавили в список гарантировавших себе место в play-off клубов, который состоял из «Манчестер Сити» и «Лейпцига», еще четыре — «Баварию», «Реал», «Реал-Сосьедад» и «Интер», а «Манчестер Юнайтед», уступивший «Копенгагену» — 3:4, поставили в чрезвычайно сложное положение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После поражения от «Копенгагена» даже победы в двух оставшихся матчах группового этапа не гарантируют футболистам «Манчестер Юнайтед» (в красной форме) выход в play-off

Фото: SERGEI GAPON / Anadolu / AFP После поражения от «Копенгагена» даже победы в двух оставшихся матчах группового этапа не гарантируют футболистам «Манчестер Юнайтед» (в красной форме) выход в play-off

Фото: SERGEI GAPON / Anadolu / AFP

Группа A

«Бавария» на старте второго круга одержала четвертую подряд победу в турнире, справившись дома — 2:1 — с «Галатасараем» благодаря дублю классно вписавшегося в мюнхенский состав Гарри Кейна, досрочно квалифицировалась в play-off и теперь будет наблюдать за обещающей драмы и слезы развязкой в борьбе за вторую путевку от ее группы. Такую развязку обеспечил второй матч дня.

В нем «Манчестер Юнайтед» пополнил и так уже довольно внушительный список срывов, допущенных им в нынешнем сезоне, среди которых были и возникшие буквально из ничего. Встречаясь в гостях с «Копенгагеном», манчестерцы в середине первого тайма повели со счетом 2:0, дважды отличился Расмус Хойлунн. Казалось, дело сделано.

Но под занавес тайма форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд наступил на ногу Элиасу Йелерту, а арбитр Донатас Румшас, воспользовавшись помощью VAR, решился дать англичанину за этот фол прямую красную карточку. Оставшись в меньшинстве, манчестерцы еще до перерыва дважды пропустили.

Во втором тайме Бруну Фернандеш, реализовав пенальти, правда, снова вывел их вперед. Но до хотя бы относительно благополучного исхода «Манчестер Юнайтед» так и не дотянул. На финише зубодробительного матча «Копенгаген» опять стрельнул дуплетом, а выигрыш ему принес 17-летний Руни Бардагжи.

Английский гранд, уже успевший растерять кучу очков в первом круге, после этой осечки очутился на последней позиции в квартете. Правда, «Копенгаген» и «Галатасарай» вроде бы рядышком — в одном балле впереди. Но все равно, если назвать положение «Манчестер Юнайтед» критическим, это на самом деле не будет передергиванием фактов.

Ну, например, факт, что если в следующем матче манчестерцы проиграют в гостях «Галатасараю», которому до этого уступили дома, то для них все будет потеряно. И факт, что возможен вариант, когда даже двух подряд выигрышей — у турецкого клуба и «Баварии» — им не хватит для попадания в двойку. Это произойдет в том случае, если с теми же оппонентами разберется и «Копенгаген».

Группа B

«Арсенал» вплотную приблизился к 1/8 финала Лиги чемпионов, убедительно одолев — 2:0 — дома «Севилью». А во втором матче дня не проигрывавший в первом круге «Ланс» пропустил в гостях ранний гол от форварда ПСВ Люка де Йонга, а потом запорол отличные шансы равновесие восстановить.

Ситуация в группе довольно сложная. «Арсенал», конечно, вряд ли может пролететь мимо play-off, учитывая, что его отрыв от преследователей — ПСВ и «Ланса» (с обоими ему еще предстоит сыграть) — составляет четыре очка. Но вот дальше все не так очевидно. Голландский клуб при равенстве очков очутился выше в таблице французского благодаря хорошему балансу в очных противостояниях (в предыдущем была ничья). В трех баллах позади них расположилась «Севилья» — аутсайдер, еще не потерявший надежд на прорыв. Однако, чтобы он состоялся, «Севилье» потребуется, скорее всего, в заключительных турах одолеть конкурентов: ПСВ — в Испании, «Ланс» — во Франции.

Группа C

«Реал» продолжил победный марш по групповому раунду, выиграв — 3:0 — в Мадриде у «Браги» не такой уж и безоблачный матч (скажем, испанскому гиганту пришлось после травмы, полученной на разминке Кепой Аррисабалагой, ставить в ворота дублера Андрея Лунина, а Лунин тут же был вынужден отражать пенальти, заработанный португальской командой), и может готовиться к play-off Лиги чемпионов. От него уже отцеплен «Унион», разошедшийся в гостях миром — 1:1 — с «Наполи».

Однако первое очко, набранное берлинцами, добавило пару веточек в едва не угасший костерок интриги, связанной со сражением за право играть в кубковой стадии главного еврокубка. Из-за этой ничьей «Брага» еще сохраняет шансы настичь «Наполи». Хотя шансы эти крохотные. Итальянский клуб опережает португальский на четыре очка. И даже если он потерпит поражение в ближайшем туре в гостях от «Реала», в запасе останется домашняя игра с непосредственным конкурентом. В ней «Наполи» в любом случае хватит ничьей.

Группа D

«Реал-Сосьедад» и «Интер» проторили себе путь в play-off, обыграв — 3:1 и 1:0 — «Бенфику» и «Зальцбург» соответственно. Тем суждено определить обладателя путевки в кубковую часть Лиги Европы (у австрийской команды на три очка больше, чем у португальской).

История с «Реал-Сосьедадом», может быть, самая неожиданная из всех, что произошли в рамках группового раунда. Для этого клуба успехом казалось уже само по себе выступление в нем после десятилетнего перерыва, но он показал себя великолепным бойцом, словно Лигу чемпионов никогда надолго не покидавшим и привыкшим к ее накалу. Правда, вклад в его взлет российского хавбека Арсена Захаряна вышел минимальным. Захарян пока сыграл только в двух матчах с «Бенфикой», и то выходя на замену ближе к их завершению.

Алексей Доспехов