Аренда 1-комнатных и 3-комнатных квартир в Удмуртии выросла за октябрь

В столице Удмуртии по итогу октября стоимость аренды двухкомнатной кварты снизилась на 3,1% и достигла 19 тыс. руб. Такие данные приводит сервис «Мир квартир». При этом ценник за однокомнатную квартиры вырос на 0,2% и превысил 15 тыс. руб., 3-комнатной — 6,2% и 23,5 тыс. руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отметим, что в целом по России однокомнатные квартиры в октябре стали сдаваться дороже в 62 городах из 70, двухкомнатные — в 58, трехкомнатные — в 54. В среднем «однушки» стали дороже до 20 тыс. руб. (7%). Ценник за «двушки» вырос на 5,9% — 26,2 тыс. руб., «трешки» — 4,5% (33 тыс. руб.)