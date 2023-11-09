Петербургский депутат предложил пересадить чиновников на российское авто на газе

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь предложил пересадить государственных служащих на отечественные машины, работающие на газе. Такую инициативу он направил Правительству РФ, сообщили в пресс-службе парламентария.

Господин Рябоконь адресовал обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В тексте предлагается сделать транспорт на газе приоритетным для использования чиновниками в служебных целях.

Депутат сослался на поручение президента России Владимира Путина от 3 сентября 2023 года Правительству страны и высшим органам исполнительной власти принять меры, направленные на то, чтобы госслужащие передвигались прежде всего на отечественных автомобилях. К тому же их использование будет способствовать улучшению экологической обстановки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Рябоконь предложил ввести льготные условие на пользование платными парковками в Петербурге для водителей авто на газомоторном топливе.

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