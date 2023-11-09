МИД рекомендовал россиянам не ездить Латвию на личных автомобилях
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ведомство не рекомендует россиянам посещать Латвии на личных автомобилях. По ее словам, это связано с принятым латвийским парламентом законопроектом, согласно которому принадлежащие россиянам машины могут быть конфискованы.
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«В связи с резко усугубившейся в Латвии враждебной обстановкой МИД обращается с рекомендацией не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях, зарегистрированных в России. Что касается этого правого беспредела, который творится в странах Прибалтики, то мы продолжим предпринимать ответные меры, в том числе и ассиметричного характера, что мы и делаем»,— сообщила госпожа Захарова в ходе своего брифинга.
Она уточнила, что подобные законы в будущем могут принять и другие европейские государства. Если это произойдет, МИД будет рекомендовать отказаться от их посещения на личных авто, добавила представитель ведомства.
27 октября Сейм (парламент) Латвии принял в первом чтении поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают запрет на пребывание в стране автомобилей с российскими номерами. Согласно поправкам, машину нужно будет перерегистрировать в Латвии или вывезти с территории страны в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. Если этого не произойдет в установленный срок, машину арестуют и конфискуют. Исключение предлагают сделать для транспортных средств, которые пересекают территорию Латвии транзитом, и действовать оно будет только один раз.
Авторы инициативы предлагают передавать конфискованные машины в пользу Украины, а автовладельцев, нарушивших закон, штрафовать. Законопроект в ближайшее время пройдет второе чтение и в случае одобрения вступит в силу с 15 ноября.
Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Российские авто везут к конфискации».