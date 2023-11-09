Прокуратура требует забрать имущество бывшего петербургского чиновника Ивана Громова

Прокуратура через суд просит обратить в казну государства имущество экс-главы двух районов Петербурга Ивана Громова и его брата Павла Громова, которые проходят по делу о хищении 244 млн рублей из городского бюджета. Речь идет об участке с домом в Московской области (4 371 кв. м) стоимостью более 469 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Надзорное ведомство указало, что фигуранты не смогли подтвердить легальные источники доходов, которые позволяли бы купить и содержать эту землю, а также усомнилось в том, что обвиняемые жили по средствам. В частности, могли оплачивать аренду квартиры в 250 тыс. руб. в месяц. По мнению истца, это свидетельствует, что братья Громовы получали деньги «из непредусмотренных законом источников», в том числе от совместного участия «в преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств».

Как сообщили в пресс-службе судов города, на указанную недвижимость Смольнинским районным судом были наложены обеспечительные меры.

В конце октября в Петербурге начались слушания по делу Ивана Громова, который ранее возглавлял Петроградский и Калининский районы города, а в 2012-2016 годах занимал пост председателя комитета по информатизации и связи Смольного. Именно на этой должности, по версии следствия, функционер вместе с сообщниками похитил 244 млн руб. Совокупно в деле — 13 обвиняемых и более 200 томов материалов. Задержали братьев в конце 2021 года, и с тех пор они находятся в СИЗО. Судья Ольга Матвеева предупредила, что «процесс будет долгим».

Андрей Кучеров

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