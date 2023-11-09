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Samsung представила стилус Galaxy S Pen Creator Edition

Компания Samsung представила Galaxy S Pen Creator Edition — новый вариант фирменного стилуса для смартфонов и планшетов.

Galaxy S Pen Creator Edition

Galaxy S Pen Creator Edition

Фото: Samsung

Galaxy S Pen Creator Edition

Фото: Samsung

Аксессуар представляет собой продвинутую модификацию стилуса Samsung Galaxy S Pen, который входит в базовую комплектацию планшетов. Версия Creator Edition отличается утолщенным корпусом для более удобного и естественного хвата, а также новым наконечником и повышенной чувствительностью к наклону.

При этом новый стилус лишен функции Air Commands, которая открывает меню при приближении к экрану, а также имеет пылевлагозащиту по стандарту IPX4 против IP68 у базового Samsung Galaxy S Pen. Аксессуар имеет кнопку для переключения между инструментами, а встроенный магнит позволяет крепить стилус к планшету, но при этом Galaxy S Pen Creator Edition не имеет встроенного аккумулятора.

Стилус Galaxy S Pen Creator Edition поддерживают планшеты Galaxy Tab S, смартфоны Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 10 и новее, а также некоторые компьютеры. При этом складные устройства линейки Galaxy Z с новинкой не работают. Стоимость аксессуара составит $100, что почти вдвое дороже Galaxy S Pen, который доступен по цене $60. Напомним, ранее компания Apple представила свой обновленный Apple Pencil.

Максим Вершинин

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