Apple представила обновленный стилус Pencil

Компания Apple представила обновленный Apple Pencil. Фирменный стилус стал дешевле, но лишился ряда возможностей. В продаже гаджет появится в ноябре. Стоить аксессуар будет $79. Стоимость Apple Pencil второго поколения, напомним, составляет $129.

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Ключевым изменением стал переход на разъем USB-C, который компания внедрила в смартфоны iPhone и наушники AirPods в 2023 году. В стилусе порт спрятан под сдвижным колпачком. Для новинки заявлена совместимость с планшетами iPad Pro, iPad Air и iPad mini. Поддерживается магнитное крепление к корпусу iPad для хранения аксессуара.

Технически новый стилус является упрощенным вариантом Apple Pencil второго поколения, поскольку у аксессуара с USB-C отсутствует система распознавания силы нажатия и возможность смены инструментов двойным нажатием. Также аксессуар лишен беспроводной зарядки при установке на магнитное крепление на корпусе планшета.

Максим Вершинин