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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 69 лет председателю совета директоров компании «Удоканская медь» Валерию Казикаеву

Валерий Казикаев

Валерий Казикаев

Фото: Пресс-служба компании «Удоканская медь»

Валерий Казикаев

Фото: Пресс-служба компании «Удоканская медь»

Его поздравляет министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков:

— Уважаемый Валерий Джекович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Особенно приятно поздравить Вас в канун 15-летия компании и в год запуска одного из самых сложных и масштабных проектов на Дальнем Востоке. Удокан ждал своего часа больше 70 лет, за это время сменилось два поколения горняков и металлургов. Открытие и изучение Удокана — несомненная заслуга советских геологов. Но именно усилиями Вашей команды крупнейшее в стране месторождение меди поставлено на службы экономике и людям. И сегодня это пример технологического суверенитета России. И еще это образец социального бизнеса, который не только обеспечивает рабочие места и заработки, но и систематически поддерживает регион в его социальных проектах и инициативах. Я желаю Вам находить время на Ваши увлечения — развитие спорта и другие общественные проекты. Крепкого Вам здоровья, энергии и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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