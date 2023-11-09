Краевая налоговая банкротит кунгурский мясоперерабатывающий завод

Федеральная налоговая служба (ФНС) России по Пермскому краю подала в арбитражный суд заявление о признании несостоятельным ООО «Мясоперерабатывающий завод “Телец”». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным дела, заявление о признании мясоперерабатывающего завода было подано краевой ФНС 7 ноября. Подробности требования неизвестны.

Мясоперерабатывающий завод «Телец» находится в Кунгуре. Предприятие было создано в 2006 году на основе одноименного колбасного цеха. По информации на сайте завода, сегодня «Телец» выпускает более 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов, которые реализует через продуктовые сети и свои фирменные магазины. В 2016 году, когда МЗП оказался на грани банкротства, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выкупил у учредителей ООО их долговые обязательства и стал основным собственником завода, получив 51% в его уставном капитале. Еще 19% сохранил за собой бывший директор «Тельца» Сергей Брызгалов, по 15% владеют Елена Худякова и Елена Жебелева. В 2022 году он вернул завод господину Брызгалову.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2016 года МЗП «Телец» снизил убытки, но так и не выбрался из них окончательно. Так, в 2016 году чистый убыток предприятия составил 482,6 млн руб., в 2017-м — 4,6 млн руб., в 2018-м — 30,9 млн руб., в 2019-м — 54,7 млн руб., в 2020 году — 38,9 млн руб., в 2021 году – 98,3 млн руб., в 2022 году – 116,8 млн руб. В апреле прошлого года «Телец» подавал в суд заявление о признании себя банкротом.