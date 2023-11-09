В правительстве Оренбуржья объяснили слова министра образования о зарплатах

Слова министра образования Оренбургской области Алексея Пахомова о невозможности увеличения зарплат педагогам региона до уровня Москвы были вырваны из контекста. Об этом «Ъ-Волга» рассказали в министерстве региональной и информационной политики Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«В своем выступлении министр ни разу не говорил о том, что не надо повышать зарплату учителям. Последнее повышение в Оренбургской области было в сентябре, когда в бюджете на эти цели был заложен один млрд руб. С 1 октября это повышение педагоги уже видят. Их зарплата была приведена в соответствие со средней зарплатой по экономике территории»,— уточнила собеседница издания.

Также в министерстве региональной и информационной политики Оренбуржья отметили, что в регионе четко соблюдаются все поручения и майские указы президента РФ. В соответствии с ними зарплата педагога привязана к средней зарплате по экономике в регионе, поэтому «просто сделать в любом субъекте зарплату, равной московской, не совсем корректно: это ведет к перекосу во всей экономике территории», рассказали в ведомстве.

Ранее широкий общественный резонанс вызвали слова главы регионального минобра Алексея Пахомова, сказанные на встрече на тему состоянии системы образования в Оренбуржье. «Выровнять всем зарплату и сделать ее московской — произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить»,— заявил чиновник.

На этом же мероприятии депутат Законодательного собрания Оренбургской области Нурлан Мунжасаров рассказал, что оклад учителя в регионе равен восемь – девять тыс. руб. При этом для того, чтобы заработать 38 тыс. руб., учителям в Оренбуржье приходится брать две ставки, они также должны иметь высшую категорию и стаж в 20 лет.

Георгий Портнов