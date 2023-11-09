«Яндекс» анонсировал умную колонку с фоновым обнаружением голосов

«Яндекс» представил умную колонку «Станция Миди» — ее размеры меньше, чем у «Станции 2», но больше, чем у компактных моделей «Мини» и «Лайт». Новая колонка, по сообщению компании, может определять, когда в одной с ней комнате раздаются голоса. Эту функцию можно использовать при создании сценариев автоматизации умного дома. В качестве примера такого сценария в «Яндексе» назвали возможность включать по утрам, когда кто-то начал разговаривать, чайник и музыку.

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Фото: Яндекс «Станция Миди»

Фото: Яндекс

Колонка оснащена двумя высокочастотными и одним низкочастотным динамиком общей мощностью 24 Вт, экраном с часами и круговой светодиодной подсветкой. Устройство, как и «Станция 2» и обновленная «Станция Макс», оснащено модулем Zigbee для связи с другими компонентами умного дома. При этом «Станция Миди» может распознавать голос непосредственно на самом устройства и управлять Zigbee-компонентами без интернета. В «Яндексе» уточнили «Ъ», что офлайн-управление устройствами Zigbee — это «аппаратная особенность "Станции Миди"»

«Станция Миди» будет поставляться в трех цветах: c 16 ноября, на старте продаж в России,— в черном и изумрудном, а позднее — еще и в сером. «Яндекс» пока не раскрывает цену устройства, представитель компании уточнил, что она будет опубликована непосредственно в день начала продаж. На эту же дату запланирована конференция YaC 2023 о продуктах и технологиях «Яндекса».

Юрий Литвиненко