На содержание Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге требуется до 450 млн рублей в год

Около 400-450 млн руб. в год требуется на содержание Дворца водных видов спорта (ДВВС) в Екатеринбурге, рассказал на пресс-конференции министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

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«В связи с тем, что построен крупный спортивный объект, есть практика их поддержки после мегаспортивных событий из федерального бюджета. Мы договариваемся о привлечении этих средств. Есть обращение губернатора Свердловской области. Уверен, что оно будет рассмотрено»,— сказал он.

Господин Рапопорт рассказал, что таким образом в течение четырех лет оказывалась поддержка стадиона «Екатеринбург Арена», реконструированного к чемпионату мира по футболу 2018 года. «Со следующего года мы начнем финансировать его самостоятельно. К этому времени мы выстроили экономические подходы, есть развитие близлежащей инфраструктуры, которая связана с содержанием стадиона»,— пояснил министр.

«Наша задача проводить здесь как можно больше сборов всероссийских, областных, субъектовых. Мы постараемся нагрузку на бюджет снизить»,— добавил президент Федерации плавания Свердловской области Александр Серебренников.

Дворец водных видов спорта построен к Международному фестивалю университетского спорта, который проходит с 19 по 31 августа в Екатеринбурге. Общая площадь составила около 60 тыс. кв. м, площадь зеркала воды всех бассейнов — 3,4 тыс. кв.м. Всего на территории комплекса четыре бассейна: для прыжков в воду, демонстрационный, тренировочный и детский. На трибунах могут разместиться более 5 тыс. человек. В дальнейшем комплекс будут использовать для развития инфраструктуры Уральского федерального университета (УрФУ). Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составила 10 млрд руб.

Елена Медведева

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