Глава Башкирии ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

У главы Башкирии Радия Хабирова диагностирован COVID-19, получен положительный тест на коронавирус. В связи с чем руководитель региона ушел в режим самоизоляции, сообщили «Ъ» в пресс-службе главы, не уточнив сроков его карантина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радий Хабиров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Радий Хабиров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вчера, 8 октября, Радий Хабиров провел заседание совета по межнациональным отношениям, на котором вручил председателю Центрального духовного управления мусульман России Талгату Таджуддину благодарность президента России и орден Григория Аксакова.

7 октября господин Хабиров провел оперативное совещание в правительстве, где сообщил, что в четверг планирует выехать в Казахстан. Официальная делегация должна была принять участие в российско-казахстанском форуме, провести ряд встреч и актуализировать работу в Казахстане.

О ситуации с заболеваемостью в России читайте в материале «Сенаторы обсудили санитарное».

Влада Шипилова, Уфа