Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии. Почетная награда присвоена за «заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность», проявленные личным составом группировки во время операции «по поддержанию международного мира», сообщила пресс-служба Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ

«Весь личный состав группировки, кто на протяжении восьми лет выполнял боевые и специальные задачи на территории Сирии, является образцом служения Отечеству и с полной самоотдачей выполняет все поставленные верховным главнокомандующим ВС РФ задачи»,— сказал в ходе выступления Юнус-Бек Евкуров. Церемония награждения прошла на территории российской авиабазы Хмеймим в районе Латакии.

Оборонное ведомство также сообщило, что помощнику командующего группировкой войск в Сирии по работе с верующими протоирею Игорю Любченко была передана икона «Спас Нерукотворный». Минобороны ранее называло образ главной иконой вооруженных сил России.

30 сентября 2015 года по решению президента России Владимира Путина на сирийской авиационной базе Хмеймим была сформирована авиационная группа ВКС. Ее целью ставилось уничтожение боевиков запрещенного в России «Исламского государства».