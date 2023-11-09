Володин: у России есть моральные и юридические основания заблокировать активы G7

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что блокировка российских активов за рубежом не повлияет на российскую экономику. При этом, по его мнению, Россия имеет «моральные и юридические основания» для блокировки активов стран G7, которые находятся в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств»,— написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Накануне министры иностранных дел стран G7 по итогам встречи составили совместное заявление, в котором говорится, что Россия не получит заблокированные в других странах активы, пока не согласится выплатить компенсации Украине.

В США уже идет подготовка механизма для передачи конфискованных российских активов Украине. В начале ноября очередной законопроект по этому вопросу, подготовленный группой демократов и республиканцев в июне 2023 года, поддержал комитет Палаты представителей.

Подробнее об этом — в материале «Активам подбирают нужный механизм» .