Цифру отольют в золоте

На финансовом рынке России появились первые гибридные цифровые права на золото, которые позволяют при погашении получить либо деньги, либо слитки. Эмитентом выступил Росбанк, разместив выпуск на площадке «Атомайза». Прежние выпуски цифровых активов были лишь привязаны к стоимости золота и не давали возможности погашать их в виде слитков. Другие участники рынка готовятся запустить аналогичные проекты, несмотря на наличие ряда уже выявленных недостатков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На этой неделе оператор информационной системы (ОИС) «Атомайз» впервые выпустил гибридные цифровые права (ГЦП) на золото, следует из информации, размещенной на его сайте. Эмитентом ГЦП выступил Росбанк. Объем выпуска совсем небольшой — эквивалент 30 г золота, оцениваемый в 170 тыс. руб. При этом весь выпуск выкупил один инвестор.

Как поясняет сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов, гибридные цифровые права — это цифровой аналог инвестиционного контракта с заранее определенными условиями погашения.

Эмитент оставляет покупателям выбор — при погашении можно получить либо золото в слитках, либо его денежный эквивалент, отмечает он. Как пояснили в «Атомайзе», инвестор покупает «цифровое золото» со скидкой 2% к текущей рыночной стоимости, которая определяется на основе котировок Московской биржи. При погашении он получает полную текущую стоимость золота либо слитки из хранилища банка (номиналом 5 г и 10 г).

После тестирования участники проекта планируют запуск массового продукта ГЦП на золото для розничных инвесторов, говорит директор по продуктам «Атомайза» Павел Сидоркин. При этом банк будет иметь достаточное количество золота для выдачи его клиентам в периоды погашения, предусмотренные решением о выпуске.

ОИС уже выпускали ЦФА, привязанные к стоимости драгоценных металлов. «Атомайз» в июле прошлого года разместил два выпуска на 466 г палладия, а в октябре — семь выпусков по 20 г на различные металлы. Впоследствии размещал аналогичные выпуски Сбербанк (два выпуска по 150 кг золота) и Альфа-банк (один выпуск около 1 кг). Во всех случаях инвесторы могли получить при погашении только деньги.

Ранее выпускалось множество ЦФА, в названии которых упоминались цифровые квадратные метры, цифровое золото и даже цифровые бриллианты, однако они оставались обычными денежными требованиями, отмечает советник Lidings Дмитрий Кириллов. С учетом того, что эмитентом является российский банк, адресные риски данного выпуска минимальны, считает преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Мария Телегина.

Участник рынка ЦФА в целом позитивно оценили выпуск, заявив о подобных планах. «Лайтхаус» планирует в ноябре выпуск гибридных ЦФА с участием одной из крупнейших золотодобывающих компаний России. В Альфа-банке планируют запустить ГЦП на золотые слитки до конца года. В «Токеоне» рассматривают возможность выпускать ЦФА на драгметаллы с поставкой физического актива или выплатой денежных средств. В «Мастерчейне» также рассматривают гибридные ЦФА.

Однако собеседники “Ъ” отметили и ряд негативных моментов.

По словам гендиректора «Лайтхауса» Дениса Иорданиди, «когда на рынке реализуется выпуск гибридных ЦФА, где задействован банк, не решается проблема по достижению справедливой рыночной цены». По его словам, «наценка, которую банк добавляет к цене Лондонской биржи или Московской биржи,— это в среднем 6%, а дисконт, с которым он покупает у производителя,— 3–4%». Господин Иорданиди считает, что гибридные ЦФА на золото должны решать задачу соединения напрямую производителя золота и инвестора.

Гибридные цифровые права на золото содержат в себе ряд рисков, считают эксперты. Среди них — отсутствие правовой практики, что порождает недоверие и осторожность к его использованию со стороны инвесторов, указывает директор по развитию платформы цифровых активов «Токеон» Артем Лаптев. Кроме того, эксперты обращают внимание и на необходимость установления эмитентом лимитов на погашение. «Если речь идет о поставках физического золота в слитках, можно предположить, что их не будут распиливать, чтобы рассчитаться с покупателями цифровых прав»,— отмечает Роман Некрасов. Поэтому финансовую составляющую сделки будет во многом определять форма хранения драгметалла, указывает он.

Ксения Куликова