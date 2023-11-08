Минфин зафиксировал ставку

Снижение ставок на вторичном рынке помогло Минфину разместить большой объем гособлигаций с фиксированным купоном почти без премии. Объем привлечения превысил 42 млрд руб., что стало лучшим результатом по таким бумагам в 2023 году. В ожидании завершения цикла повышения ключевой ставки некоторые инвесторы активно скупают госбумаги и на вторичном рынке, что ведет к росту их стоимости и снижению доходностей. Однако ряд экспертов сомневается, что ставка скоро перейдет к снижению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На фоне снижения доходностей на рынке госдолга на аукционе, состоявшемся 8 ноября, Минфину удалось разместить большой объем ОФЗ с фиксированным доходом. Эти бумаги не считаются привлекательными для основных инвесторов — государственных банков. Однако предложенный выпуск ОФЗ с погашением в мае 2038 года вызвал высокий интерес — спрос превысил 101 млрд руб., что стало лучшим результатом для выпуска такого срока в этом году. В последние три месяца спрос на подобные бумаги редко превышал 10 млрд руб., а объем размещений составлял 1,5–2 млрд руб.

В этот раз Минфин разместил облигации на 42,3 млрд руб. (лучший результат в 2023 году) по средневзвешенной доходности 12,17% годовых. По оценке начальника управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрея Кулакова, премия ко вторичному рынку составила всего 2–3 б. п., что ниже средних значений последних месяцев. К тому же итоговая доходность оказалась на 13 б. п. ниже установленной на прошлом аукционе этого выпуска 18 октября.

В августе—октябре стоимость обслуживания госдолга росла на фоне как повышения ключевой ставки Банка России, так и жесткой риторики регулятора. За этот период доходности длинных выпусков прибавили 115–141 б. п., достигнув 12,3–12,5% годовых.

Но в конце прошлой недели ставки на вторичном рынке резко пошли вниз. За прошедшие дни доходности коротких бумаг снизились в среднем на 75 б. п., до 12–12,7% годовых, среднесрочных — на 60 б. п., до 11,7–11,9% годовых, долгосрочных — на 55 б. п., до 11,9–12,1% годовых.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 7 ноября: «На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь».

Снижение ставок по краткосрочным бумагам, отмечает начальник управления инвестиционного анализа Совкомбанка Дмитрий Никонов, произошло без видимых объективных причин. В случае же более долгосрочных ОФЗ инвесторы могли зафиксировать повышенные доходности на длительный срок. «Сейчас доходности ОФЗ дают высокую премию как к текущей инфляции (ожидаем 7–8% на конец года), так и к долгосрочной цели ЦБ в 4%»,— отмечает господин Никонов.

Снижение доходностей может свидетельствовать об уменьшении инфляционных ожиданий инвесторов и укреплении надежд на скорое завершение цикла повышения ключевой ставки.

«Объем спроса на классические выпуски, вторую неделю подряд превышающий 100 млрд руб., отчасти подтверждает гипотезу о том, что рынок считает, что цикл повышения ставки завершен или близок к завершению»,— полагает Андрей Кулаков.

В итоге спекулянты, игравшие ранее на понижение стоимости ОФЗ, были вынуждены частично закрывать короткие позиции, что способствовало более активному снижению ставок, отмечают два собеседника “Ъ” на долговом рынке.

Впрочем, не все участники рынка разделяют оптимизм в отношении движения ключевой ставки. Регулятор уже заявлял, что текущий цикл будет отличаться от ситуации 2014 и 2022 годов, когда после резкого повышения переход к снижению происходил примерно через полтора месяца.

Дмитрий Грицкевич из ПСБ в базовом сценарии ожидает, что ключевая ставка будет находиться на текущем уровне в 15% до середины следующего года: «Учитывая высокую глобальную неопределенность, на наш взгляд, пока преждевременно менять структуру облигационных портфелей в пользу длинных и среднесрочных бумаг с фиксированным доходом».

Виталий Гайдаев