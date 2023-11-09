Культурно заседаем

Суд начал рассматривать иски предпринимателя Дмитрия Дзепы к управлению государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области. Коммерсант давно владеет тремя домами на Грузинской улице, которые два года назад орган власти признал объектами ОКН и дал охранный статус, после чего попытался изъять их у владельца. Коммерсант просит отменить приказы о включении его домов в охранный реестр культурного наследия. Он считает, что управление незаконно переуступило государственную функцию заказчика историко-культурных экспертиз, нарушило порядок публикации их заключений, а выводы экспертов о перестраиваемых в позапрошлом веке домах противоречивы. В управлении госохраны ОКН уверены, что действовали законно и в рамках своих полномочий.



Решения властей по домам на Грузинской улице оценит суд

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском областном суде состоялись предварительные заседания по административным заявлениям предпринимателя Дмитрия Дзепы. Он просит признать недействительными приказы регионального управления госохраны ОКН о включении принадлежащих ему домов в охранный реестр памятников культурного наследия. Как ранее писал «Ъ», в 2005 году он выкупал старую недвижимость на Грузинской улице. Но здания он не снес, а как мог отремонтировал их. Дмитрий Дзепа обратился в суд после того, как областное управление решило изъять в госсобственность дома №11, 7б, 9в на том основании, что он не следит за их сохранностью. В 2020–2021 годах власти признали три дома охраняемым государством наследием конца 19 века и затем обратились в суд за их изъятием.

Оспаривая приказы о присвоении статуса ОКН, коммерсант указал, что еще в 2015 году правительство Нижегородской области решило развивать застроенную территорию Грузинской улицы, определив его аварийные дома под снос ради новой застройки. Управление госохраны ОКН как подразделение правительства также согласовывало это решение, а спустя пять лет, напротив, решило поставить особняки под охрану. По мнению истца, проводя процедуру признания его домов памятниками, управление незаконно передало функцию заказчика историко-культурных экспертиз в ГАУ НО «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области», хотя согласно 73-фз этим должен был заниматься именно госорган, а не автономное учреждение. Дмитрий Дзепа также полагает, что госорган нарушил порядок публикации актов исследований, разместив их не на официальном сайте нижегородского правительства, а на старом сайте управления.

Наконец, по мнению предпринимателя, привлеченные эксперты, определявшие культурную ценность его домов без выезда на место и осмотра, сделали очень противоречивые заключения. Проанализировав экспертные акты, истец пришел к выводу, что эксперты достоверно не установили время постройки, подлинный исторический вид зданий, историю их переделок разными собственниками с конца 19 века, а приложенные архивные чертежи противоречат выводам экспертов и не соответствуют внешнему виду сохранившихся домов, либо речь идет о других домах даже по нумерации. По словам адвоката истца Ольги Красновой, подлинных чертежей этих домов не существует и сейчас невозможно определить, в каком историческом облике они должны быть восстановлены.

В управлении госохраны ОКН с этими выводами не согласны. Позиция чиновников заключается в том, что автономное госучреждение по своему уставу было вправе заменять госорган, все государственные историко-культурных экспертизы были проведены законно, а на выводы аттестованных Минкультом России экспертов не поступило возражений от общественности. Кроме того, юристы ответчика подчеркнули, что закон не запрещает выявлять историческую ценность объектов недвижимости, даже если они ранее включались в проекты развития территорий под снос как старые дома.

К судебному спору подключились администрация Нижнего Новгорода и государственно-правовой департамент правительства Нижегородской области. Последний поддержал управление госохраны ОКН, сообщив суду, что анализировал его приказы и признал легитимными, зарегистрировав их в областном реестре нормативных актов. Слушания продолжатся 6 декабря с участием всех сторон, а федеральный судья Елена Калынова рассчитывает, что органы власти предметно ответят на запросы суда.

Дмитрий Дзепа считает, что история с признанием его домов объектами культурного наследия была затеяна для того, чтобы «отжать их за три копейки» под проект реновации Грузинской улицы. Ранее собственник договаривался с минимущества Нижегородской области о выкупе трех особняков по рыночной стоимости. Она, по данным оценщиков, превысила 200 млн руб. По мнению коммерсанта, эта цена не устроила чиновников, поэтому они обратились за судебным изъятием по 73-фз («Оценка объектов за вычетом расходов на их реставрацию»), где компенсация за исторический дом в центре Нижнего Новгорода оценена уже не в десятки миллионов рублей, а в сотни тысяч.

Роман Кряжев