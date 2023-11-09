МТС докопался до тарифов подземки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе МТС возбудила дело в отношении ГУП «Петербургский метрополитен» за установление монопольно высокой цены на услуги по размещению в метро оборудования сотовых операторов. Юристы не исключают, что ГУПу могут грозить крупные штрафы, однако эксперты телеком-рынка считают, что перспективы у дела туманны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вплоть до 2020 года сотовая связь в перегонах метро была только у абонентов «Мегафона», клиенты других операторов использовали Wi-Fi компании «Максима Телеком», построившей в метро собственную сеть за 1,3 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Вплоть до 2020 года сотовая связь в перегонах метро была только у абонентов «Мегафона», клиенты других операторов использовали Wi-Fi компании «Максима Телеком», построившей в метро собственную сеть за 1,3 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает Федеральная антимонопольная служба, было установлено, что рентабельность услуги по размещению в подземке оборудования в первом полугодии 2022 года достигла 2420%, а тарифы являются экономически необоснованными. По мнению анитимонопольщиков, действия предприятия создают барьеры для выхода на рынок услуг связи и не позволяют операторам строить сети, что, в свою очередь, приводит к ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и ограничивает конкуренцию на рынке.

Обращение в ФАС направило ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). «ГУП "Петербургский метрополитен" установило необоснованно высокие тарифы за размещение объектов связи в метрополитене, поэтому мы обратились в ФАС России. Предлагаемые ценовые условия сдерживают развитие сети связи. В результате абоненты не могут получить качественные современные услуги связи при нахождении в петербургском метро, а при текущих тарифах новое строительство является экономически неэффективным»,— рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе компании.

В ГУП «Петербургский метрополитен» отметили, что пока не получали от ФАС официального уведомления и поэтому комментировать ситуацию считают преждевременной. В Tele2 и ПАО «ВымпелКом» («Билайн») комментировать ситуацию не стали.

Вплоть до 2020 года сотовая связь в перегонах метро была только у абонентов «Мегафона», клиенты других операторов использовали Wi-Fi компании «Максима Телеком», построившей в метро собственную сеть за 1,3 млрд рублей.

«Мегафон» стал монополистом мобильной связи в тоннелях метрополитена после покупки 100% акций ЗАО «Метроком» за 2 млрд рублей в 2010 году. Невозможность подключения к кабелю «Мегафона» вынудила других операторов пытаться получить доступ к инфраструктуре через ФАС. В итоге операторам пришлось строить собственные альтернативные сети. Запуск сети МТС состоялся в 2020 году, «Билайна» — в 2021, Tele2 — в 2022 году.

Генеральный директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает, что у дела туманные перспективы. Он напомнил, что операторы сотовой связи, в частности МТС, в 2014 году уже жаловались на монопольное положение и высокие тарифы, препятствие доступа, но закончилось это ничем.

«Примерно по такому же поводу ФАС без особого успеха пыталась наказать "Ростелеком" за высокие тарифы на размещение кабеля связи в канализации. Тоже не помню, чтобы результат был положительный»,— добавил эксперт.

Генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков полагает, что дело внесет ясность в тарифы и поможет определить обоснование цен. «Метрополитен владелец и устанавливает тарифы по своему усмотрению, в основном ставя себя во главу угла. Видно, что ценовые характеристики не могут сравниться с наземным подключением, но должно быть четкое понимание и обоснование цен. Теперь, когда ФАС возбудила дело, необходимо это обоснование получить. Сделать это будет непросто, потому что наверняка цена на услуги была завышена, что, естественно, ставило проблемы перед сотовыми операторами»,— уточнил господин Кусков.

При этом эксперт заметил, что на самих абонентах установление высокой цены на услуги никак не сказывается, только на операторах, которые должны изыскивать на это средства.

По мнению юристов, в зависимости от доказанности тех или иных действий ГУП «Петербургский метрополитен» может грозить штраф до 1 млн рублей либо оборотный штраф в размере от 1 до 15% выручки, полученной от предоставления инфраструктуры для размещения оборудования связи по тарифу, размер которого и стал основанием для возбуждения дела.

«Если УФАС установит, что действия метрополитена не приводят к ограничению конкуренции, а только к ущемлению интересов потребителей-абонентов или операторов, то штраф не превысит миллиона рублей. Однако в случае если будет установлено, что такое злоупотребление может вести к ограничению конкуренции, например, в форме установления монопольно высокой цены, то может быть назначен и оборотный штраф, размер которого может быть существенным»,— уточняет руководитель антимонопольной практики юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Кузнецова.

По словам адвоката юридической компании «Бендерский и партнеры» Павла Двойченкова, если текущие тарифы метрополитена действительно блокируют возможность мобильным операторам размещать свое оборудование в метро для целей увеличения зоны покрытия сети (но пока нет соответствующего решения ФАС, нельзя говорить наверняка), ФАС может потребовать тарифы пересмотреть и сформировать их в соответствии с экономической целесообразностью.

«Руководителю "Петербургского метрополитена" может грозить как штраф в размере от 20 000 до 50 000 рублей, так и дисквалификация на срок до трех лет. Само предприятие рискует оборотным штрафом. Точные цифры назвать на данном этапе невозможно, так как мы не обладаем информацией о размере выручки предприятия по данным услугам, но ФАС указывает, что их рентабельность — 2420%, что уже само по себе говорит о том, что затратная часть на оказание услуг явно несопоставима с выручкой и сумма штрафа может быть значительной»,— подчеркивает юрист.

При этом у ГУП есть возможность обжаловать вынесенное решение в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня его принятия, указывает заместитель гендиректора юридической компании 4R Group Екатерина Смирнова.

Владимир Колодчук