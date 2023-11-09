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АвтоВАЗ поддержит производство инжинирингом

В Петербурге начал работать филиал научно-технического центра российского автоконцерна

АвтоВАЗ открыл в Санкт-Петербурге инжиниринговый центр с целью разработки отечественных автокомпонентов и инженерно-технологической поддержки производства автомобилей на петербургском предприятии. Эксперты считают, что в новом подразделении АвтоВАЗ сможет заняться локализацией производства только немногих несложных деталей иностранных автомобилей-доноров.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АО «АвтоВАЗ» накануне открыло в Санкт-Петербурге филиал тольяттинского Научно-технического центра автоконцерна. Подразделение НТЦ разместилось в бизнес-центре Nevka на Гельсингфорсской улице, 3, в здании бывшей бумагопрядильной фабрики, построенном в 1870-х годах. Как уточнили в пресс-службе автоконцерна, помещения площадью 1,5 тыс. кв. м АвтоВАЗ взял в аренду, месячную стоимость которой в компании Maris оценили минимум в 2,25 млн рублей в месяц без НДС.

Как АвтоВАЗ планировал производство в Петербурге

Перед петербургским филиалом НТЦ автоконцерн поставил задачи развития отечественного компонентного производства, разработки новых автокомпонентов и систем, инженерно-технологической поддержки производства автомобилей в Петербурге, взаимодействия с вузами и поддержки поставщиков в сфере системного инжиниринга.

По мнению независимого автоэксперта Сергея Бургазлиева, если филиал НТЦ будет участвовать в локализации выпускаемых в Санкт-Петербурге моделей иномарок, то разрабатывать в нем смогут лишь несложные в инженерном отношении детали. Одной из основных причин размещения подразделения НТЦ в Санкт-Петербурге эксперт видит в трудоустройстве сотрудников R&D-подразделения бывшего завода Nissan, которые и решали на предприятии задачи локализации производства автомашин марки в России. «В свое время в рамках завода "Ниссан" работал соответствующий департамент, и 15–20% компонентов автомобилей было локализовано, что можно было считать довольно впечатляющим результатом. Очевидно, чтобы сохранить людей, и было решено открыть инжиниринговый центр»,— говорит эксперт. По информации АвтоВАЗа, инжиниринговый центр рассчитан на 160 высококвалифицированных рабочих мест.

АвтоВАЗ перезапустил производство на бывшем петербургском заводе Nissan в июне 2023 года, начав серийное производство модели Lada X-Cross 5 (адаптированного китайского FAW Bestune T77). Как обещал в июне президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов, до конца 2023 года планировалось выпустить около 10 тыс. автомобилей этой модели, а объем производства этой и других моделей в 2024 году составит 30–35 тыс. машин. Однако глава автоконцерна пару дней назад признал, что с конвейера петербургского автозавода с июня сошло чуть больше 100 автомобилей, вновь пообещав, что полноценно завод заработает в следующем году.

Полны оптимизма и прогнозы петербургских чиновников: посетивший накануне предприятие вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отметил в telegram-канале: «Работа здесь кипит: завод успешно функционирует, идет набор персонала, формируется производственный план на следующий год». Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, в свою очередь, отметил: «Производственная мощность завода в Петербурге позволяет производить более 100 тыс. автомобилей в год. Планируется, что уже к следующему году предприятие полноценно заработает и начнет выпускать автомобили по своей предельной мощности».

Автоэксперт Денис Гаврилов считает, что, сообщив о том, что завод в Петербурге за полгода выпустил 100 машин, президент АвтоВАЗа фактически признался в провале проекта Lada X-Cross 5. «Я не верю, что мы увидим этот автомобиль на улицах. О нем можно забыть»,— категоричен эксперт. «И мне сложно представить, что в следующем году предприятие выйдет на полную мощность, как это обещает Кирилл Соловейчик. Например, с тем же X-Cross 5 планировалось постепенное увеличение объемов производства, ни о какой предельной мощности в 2024 году там речи и быть не могло. К тому же хочется напомнить властям города, что завод предназначен все-таки для выпуска автомобилей по полному производственному циклу, и крупноузловая сборка просто не может оттянуть на себя всю производственную мощность предприятия. Для этого надо всего лишь посмотреть на историю завода Nissan, где проекты по крупноузловой сборке также были, и на них приходилось менее 10% от всего объема производства. И непонятно, как предприятие может выйти через год на объем в 100 тыс. машин, если до сих пор неизвестно, какие марки и модели будут здесь выпускаться»,— сказал господин Гаврилов.

Вячеслав Калашников

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