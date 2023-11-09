Мировое отошло от «Тихой гавани»

Арбитражные суды двух инстанций признали недействительным мировое соглашение, подписанное должником «Тихая гавань» (одна из компаний проекта «Золотой запас») и большинством участников собрания кредиторов. Документ предполагал, что аффилированная с должником компания «Родные просторы» вернет им более 400 млн руб. в течение трех лет. С условиями и графиком выплат была согласна внешний управляющий «Тихой гавани», ее бенефициар Факиня Мамлиева. Часть кредиторов выступила против. Отказываясь утвердить мировое соглашение, суды поставили под сомнение его целесообразность и реальность исполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клиенты «Тихой гавани», связанной с Роскомснаб-банком, разошлись во взглядах на мировое соглашение с должником

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Клиенты «Тихой гавани», связанной с Роскомснаб-банком, разошлись во взглядах на мировое соглашение с должником

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии, который в августе текущего года признал недействительными решения, принятые в марте собранием кредиторов ООО «Тихая гавань», а также отказал в утверждении мирового соглашения компании с ее кредиторами.

«Тихая гавань» была частью финансового проекта «Золотой запас». Клиентам уфимского Роскомснаббанка, приходившим в отделения продлевать или вносить вклады, сотрудники банка предлагали воспользоваться услугами более доходного финансового инструмента — онлайн-платформы «Золотой запас», которая гарантирует выплату 16% в год. В марте 2019 года, когда ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка, руководство «Золотого запаса» сообщало в СМИ, что задолженность перед вкладчиками будет реструктуризирована.

В ноябре 2020 года МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), но позднее Кировский районный суд Уфы обязал ведомство прекратить расследование из-за процессуальных нарушений. В июне 2021 года Главное следственное управление регионального МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы с причинением ущерба в особо крупном размере.

Общая сумма требований кредиторов «Тихой гавани» (аффилировано с компаниями «Золотого запаса») превысила 400 млн руб.

По условиям мирового соглашения рассчитываться с кредиторами за должника должно было связанное с ним ООО «Родные просторы». Последнее владеет землями сельскохозяйственного назначения, в частности участком площадью около 79 га в Русском Юрмаше, который планировалось продать, а вырученные от этого средства направить на погашение задолженности.

Полностью закрыть долги «Родные просторы» обязались в течение трех лет.

Как следует из материалов дела, вопрос о заключении мирового соглашения обсуждался в заочном формате по инициативе единственного бенефициара «Тихой гавани» Факини Мамлиевой. 55,3% голосов кредиторов были «за», 23,6% — «против».

В апреле внешний управляющий «Тихой гавани» Александр Ахметов направил в суд ходатайство об утверждении спорного документа. Однако несколько кредиторов компании выступили против.

В августе арбитражный суд Башкирии отказался утвердить документ и ввел процедуру банкротства «Тихой гавани». Первая судебная инстанция указала, что в проекте мирового соглашения отсутствует согласие «Родных просторов» на участие в финансировании расчетов с кредиторами, а также не представлено доказательств наличия у компании финансовой возможности закрыть долги «Тихой гавани». Погашение кредиторской задолженности за счет средств, вырученных от продажи земельных участков, суд отнес к «сложнопрогнозируемым факторам», а порядок погашения долгов третьим лицом, по его мнению, «направлен на вывод данной процедуры из-под контроля кредиторов и суда в обход установленной законодательством о банкротстве процедуры».

Александр Ахметов и 85 кредиторов подали апелляционные жалобы. Присутствовавшие на рассмотрении дела участники процесса заявили, что мировое соглашение позволит удовлетворить требования всех кредиторов.

Апелляционный суд отметил, что господин Ахметов не использовал имеющиеся у него механизмы формирования конкурсной массы — не оспорил сомнительные сделки должника, не взыскал дебиторскую задолженность и не реализовал актив компании — долю в гостинице «Урал Тау».

Перспективы кассационного обжалования рассматриваемых судебных актов невелики, отмечает ведущий юрист банкротной практики Intana legal Анастасия Зайкова. «Судами указано на отсутствие доказательств, позволяющих признать, что условия мирового соглашения в полной мере соответствуют интересам всех кредиторов и направлены на максимальное и скорейшее удовлетворение их требований»,— полагает она.

Управляющий партнер экспертной компании «Лаборатория права» Илья Познанский согласен с выводами судов. «Среди прочего, суды исследовали экономическую составляющую соглашения. А именно: третье лицо, выдавшее гарантийное письмо о выплате задолженности за должника, не отражено в соглашении как одна из его сторон. Данный факт по сути означает, что предшествующие заявления о скором начале выплат являются голословными и не основаны на каких-либо официальных договоренностях»,— пояснил эксперт.

С ним согласна управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева: «Содержание мирового соглашения суды оценили критически: должник не располагает достаточным имуществом для самостоятельного погашения требований кредиторов, а гарантии, предоставленные третьим лицом (“Родными просторами”), не включены в документ. Изложенное позволяет утверждать, что мировое соглашение в текущей редакции, вероятно, не будет утверждено».

Наталья Балыкова