РПЦ попросила здание психиатрической больницы №6 на Обводном канале

Санкт-Петербургская духовная академия РПЦ попросила городское правительство безвозмездно передать ей в собственное здание Городской психиатрической больницы №6, расположенное рядом с Александро-Невской Лаврой. Обращение, подписанное ректором академии Сергеем Никитиным, опубликовано на сайте комитета имущественных отношений.

Здание расположено по адресу: набережная Обводного канала, 9, литера И. Это четырехэтажное строение площадью 9,3 тыс. кв. м, в которое сейчас занимает СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 6». Здание признано КГИОП памятником регионального значения, в нем раньше располагалось Александро-Невское Антониевское духовное училище.

В 2020 году компания «Стройпроект» по заказу РПЦ разработала проект развития Монастырского острова, на котором расположена Александро-Невская Лавра. План предполагал освобождение острова от всех собственников, кроме РПЦ.

Ранее духовная академия просила передать ей несколько соседних зданий, в том числе учительский дом Александр-Невского Антониевского духовного училища, расположенный по адресу: набережная Обводного канала, дом 9, корпус 2, лит. Л. Также академия хотела получить пять зданий Хлебного амбара лавры (дома 3, лит. А, 5, лит. А, Б, В, и 5А, лит. А).

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