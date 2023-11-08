GM Cruise отзывает 950 беспилотных автомобилей из-за аварии

Cruise, подразделение General Motors по беспилотным автомобилям, отзывает 950 таких автомобилей из-за аварии с участием ее роботакси и пешехода. Cruise сообщила об отзыве сегодня, 8 ноября, в документе, поданном в американское Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Причина отзыва — неправильные действия беспилотного такси Cruise после аварии. Инцидент произошел в начале октября в Сан-Франциско: обычный автомобиль с водителем сбил пешехода, который из-за этого отлетел на встречную полосу, где на него наехало роботакси, которое не смогло вовремя остановиться. Cruise не будет отзывать автомобили в строгом смысле слова, компания просто загрузит в них новое ПО, решающее эти проблемы.

В августе власти Сан-Франциско разрешили использование беспилотных автомобилей компаний Waymo (подразделение Alphabet) и Cruise в городе. В октябре, после инцидента, калифорнийский регулятор приостановил лицензию оператора этих роботакси, а сама Cruise объявила о временном прекращении эксплуатации ее беспилотных автомобилей по всей стране.

Яна Рождественская