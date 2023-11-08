В Сочи погиб 30-летний футболист Алексей Лесин

Игрок футбольной команды LAVA из Чебоксар Алексей Лесин был найден мертвым на пляже в Адлерском районе города Сочи. Следственные органы проводят проверку, видимых травм на теле погибшего не обнаружено, сообщили «Ъ» в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация мини-футбола Казани Фото: Федерация мини-футбола Казани

Футболист и тренер Алексей Лесин приехал в Сочи на всероссийские соревнования. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, с целью выявления точной причины смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выразило соболезнования родным и близким Алексея Лесина в связи с тяжелой утратой. Погибшему футболисту было 30 лет.

Анна Перова, Краснодар