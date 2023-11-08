В Сочи погиб 30-летний футболист Алексей Лесин
Игрок футбольной команды LAVA из Чебоксар Алексей Лесин был найден мертвым на пляже в Адлерском районе города Сочи. Следственные органы проводят проверку, видимых травм на теле погибшего не обнаружено, сообщили «Ъ» в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Федерация мини-футбола Казани
Футболист и тренер Алексей Лесин приехал в Сочи на всероссийские соревнования. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, с целью выявления точной причины смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выразило соболезнования родным и близким Алексея Лесина в связи с тяжелой утратой. Погибшему футболисту было 30 лет.