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В Сочи погиб 30-летний футболист Алексей Лесин

Игрок футбольной команды LAVA из Чебоксар Алексей Лесин был найден мертвым на пляже в Адлерском районе города Сочи. Следственные органы проводят проверку, видимых травм на теле погибшего не обнаружено, сообщили «Ъ» в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Федерация мини-футбола Казани

Фото: Федерация мини-футбола Казани

Футболист и тренер Алексей Лесин приехал в Сочи на всероссийские соревнования. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, с целью выявления точной причины смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выразило соболезнования родным и близким Алексея Лесина в связи с тяжелой утратой. Погибшему футболисту было 30 лет.

Анна Перова, Краснодар

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