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Коммерсантъ FM
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«Реставраторы часто работают в сотрудничестве с другими экспертами»

Дмитрий Буткевич — о лучших профессионалах на мировом рынке

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, кто вошел в The Top 75 Art Professionals в категории «Реставраторы».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

И снова обращаемся с вами к списку «Лучших в мире обслуживания коллекционеров искусства». Теперь дошли руки до реставраторов. Мне самому интересно, как западные эксперты относятся к этим важнейшим операторам арт-рынка.

Реставраторы могут восстанавливать предметы искусства, если они повреждены, но их работа в конечном итоге заключается в том, чтобы понять само произведение: как оно было создано, из каких материалов состоит и как его сохранить.

Действуя в соответствии со строгим этическим кодексом, они обучаются не только истории искусства, но и студийному искусству и материаловедению. Специализации по сохранению драгоценных предметов варьируются от ДПИ из металла до керамических горшков и стеклянных скульптур, от резьбы по дереву и картин на холсте до видео и цифровых работ.

Они часто работают в тесном сотрудничестве с кураторами и другими экспертами и даже используют методы из таких областей, как медицинская визуализация, биохимия и геофизика.

Итак, Amann+Estabrook, реставраторы известны своими работами в области абстрактного экспрессионизма, цветового поля, минимализма и поп-арта, а также искусства первой половины XX века.

ArtCare. Основанная Растином Левенсоном в Нью-Йорке в 1982 году компания работает с галереями по заказу Гагосяна, Хаузера и Вирта и Пейса, а также с такими учреждениями, как МоМА и The Metropolitan Museum of Art, над реставрацией произведений с XIV по XXI века.

The Better Image. «Мы редки, как куриные зубы»,— сказал Питер Мастардо журналу Photograph в 2016 году, описывая специалистов по консервации фотографий.

The Conservation Center в Чикаго. Реставрируют все.

Реставратор Кори д'Огюстин, он специализируется на послевоенном американском и европейском искусстве.

Затем в списке следуют Modern Art Conservation, New York Art Conservation, Preservation Arts — все сплошь нью-йоркские фирмы по реставрации и консервации.

В следующий раз поговорим о Fabricators (тех, кто выполняет произведения искусства для художников) и Framers (тех, кто их обрамляет).

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