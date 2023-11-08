Christie`s продал кольцо с голубым бриллиантом за $43,7 млн

Аукционный дом Christie`s сообщил, что во время аукциона «Величественные драгоценности» 7 ноября он выручил 39,5 млн ($43,7 млн) за кольцо с голубым бриллиантом Bleu Royal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's London Фото: Christie's London

Кольцо из платины и розового золота украшено двумя бриллиантами по 3 карата, а также голубым бриллиантом грушевидной огранки массой 17,63 карата. Это самый крупный голубой бриллиант, который когда-либо выставлялся на торги.

Украшение оценивалось аукционным домом в $50 млн, однако было продано менее чем за $44 млн. По словам главы международного ювелирного отдела Christie`s Рахула Кадакии, это все равно «огромная сумма денег, учитывая то, что происходит сегодня в мире».

Отметим, что весь аукцион ювелирных украшений в Женеве во вторник собрал $77 млн.

Кирилл Сарханянц