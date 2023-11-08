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Коммерсантъ FM
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Набиуллина: российские инвесторы продали иностранные ценные бумаги на $4 млрд

Российским инвесторам удалось продать иностранные ценные бумаги на сумму около $4 млрд. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время форума Finopolis 2023.

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Российским инвесторам удалось избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на около $4 млрд. То есть риск на эту сумму уменьшился»,— сказала глава ЦБ.

По ее словам, регулятор всегда предупреждал, что владение иностранными ценными бумагами несет высокие риски и сообщила, что по этой причине неквалифицированным инвесторам «было, по сути, запрещено покупать иностранные бумаги».

Госпожа Набиуллина отметила, что под блокировку прежде всего попали активы квалифицированных инвесторов. По оценке регулятора, 80% всего объема иностранных ценных бумаг на СПБ Бирже принадлежит квалифицированным инвесторам.

В марте 2022 года иностранные ценные бумаги российских инвесторов были заблокированы в Национальном расчетном депозитарии в результате санкций.

В 2020 году был принят закон, который закреплял различие между инвесторами. Закон также ввел обязательный тест на знание финансовых инструментов для неквалифицированных инвесторов с целью защитить неопытных участников рынка ценных бумаг.

Подробнее об ограничениях регулятора на рынке ценных бумаг — в материале «ЦБ выступает за воздержание».

Александра Горошилова

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