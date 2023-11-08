Петербургскому метрополитену грозит штраф из-за тарифов для сотовых операторов

ФАС России возбудила дело в отношении ГУП «Петербургский метрополитен» из-за высоких тарифов на размещение оборудования операторов сотовой связи в метро. Об этом сообщили 8 ноября в региональном управлении антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно позиции УФАС, экономически необоснованные тарифы метрополитена ставят барьеры для выхода на рынок услуг связи и не позволяют операторам строить свои сети. Влияет это также и на абонентов, поскольку пассажиры не могут пользоваться мобильной связью надлежащего качества в метро из-за усложнения доступа операторов к инфраструктуре предприятия.

Рентабельность услуги по размещению оборудования сотовых операторов за первое полугодие 2022 года в метро Петербурга, по данным антимонопольной службы, составила 2420%.

Возбуждено антимонопольное дело. Если вина «Петербургского метрополитена» будет установлена, ему грозит штраф, уточнили в ведомстве.

Анастасия Захарова

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