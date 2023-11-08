Одним из лидеров по срыву сроков догазификации домов стала Нижегородская область

Нижегородская область вошла в число регионов, где выявлено наибольшее количество нарушений сроков при догазификации домовладений. Об этом заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев сообщил вовремя заседания штаба по газификации, проходящего в Координационном центре правительства на выставке-форуме «Россия».

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По его словам, за девять месяцев 2023 года в России выявлено 732 случая, когда заключенные договоры на догазификацию исполняются со срывом установленных сроков.

«Лидерами по количеству выявленных нарушений являются Краснодарский край, Нижегородская область и Алтайский край»,— уточнил господин Королев (цитата по «РИА Новости»). Он призвал глав этих регионов усилить контроль за своевременностью заключения и исполнения договоров.

Как писал «Ъ-Приволжье», программа догазификации домовладений выполняется по поручению Владимира Путина. В Нижегородской области в 2022 году газ подведен к 11,8 тыс. домов. Всего газом планируется обеспечить более 27 тыс. домовладений. Инвестиции «Газпрома» в программу составят 4,7 млрд руб.

Андрей Репин