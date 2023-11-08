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Коммерсантъ FM
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«Норникель» планирует завершить дробление акций в апреле 2024 года

Дробление акций «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) должно завершиться во втором квартале 2024 года. Об этом на вебинаре «Атона» сообщил директор департамента по работе с инвесторами «Норникеля» Михаил Боровиков.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«Я надеюсь, что к апрелю следующего года мы, в принципе, должны это сделать»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В результате сплита акций их стоимость уменьшится в 100 раз. 23 октября компания сообщила, что вопрос дробления рассмотрят на внеочередном собрании акционеров 7 декабря.

Подробнее — в тексте «Ъ» «"Норникель" объявил сплит и дивиденды».

Петр Бузлаев

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