«Норникель» планирует завершить дробление акций в апреле 2024 года

Дробление акций «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) должно завершиться во втором квартале 2024 года. Об этом на вебинаре «Атона» сообщил директор департамента по работе с инвесторами «Норникеля» Михаил Боровиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«Я надеюсь, что к апрелю следующего года мы, в принципе, должны это сделать»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В результате сплита акций их стоимость уменьшится в 100 раз. 23 октября компания сообщила, что вопрос дробления рассмотрят на внеочередном собрании акционеров 7 декабря.

Подробнее — в тексте «Ъ» «"Норникель" объявил сплит и дивиденды».

Петр Бузлаев