В Уфе утвердили порядок выдачи пенсионерам сертификатов на физкультурные услуги

Мэрия Уфы утвердила порядок предоставления сертификатов на физкультурно-оздоровительные услуги для пенсионеров. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Сертификаты номиналом 10 тыс. руб. планируется выдавать горожанам, достигшим 60 лет, выполнившим нормативы комплекса ГТО. Ими можно будет оплатить занятия в коммерческих физкультурно-оздоровительных организациях, включенных в реестр участников программы. Перечень направлений ограничен, в частности, групповыми занятиями скандинавской ходьбой, йогой, аквааэробикой, оздоровительным плаванием, фитнес-аэробикой. Сертификаты будут действовать до конца года, в котором они были выданы.

При выдаче сертификатов в 2023 году будут учитываться результаты выполнения нормативов с 1 января до 1 мая 2023 года, в 2024 году — с 1 мая по 31 декабря 2023 года, в последующие годы — результаты за предыдущий календарный год.

Программа разработана для исполнения муниципального заказа на оказание физкультурно-оздоровительных услуг отдельным категориям граждан и будет финансироваться из городского бюджета.

Организации-участники программы должны располагать материально-технической базой, спортивные объекты должны обеспечивать безопасность и антитеррористическую защищенности посетителей. В организациях должны быть трудоустроены тренеры и инструкторы.

Наталья Балыкова

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