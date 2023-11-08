АвтоВАЗ снизил стоимость техобслуживания Lada в среднем на 12%

АвтоВАЗ уменьшил максимальную рекомендованную стоимость регламентного техобслуживания (ТО) для всех моделей Lada. В среднем снижение цены достигает 12%, говорится в пресс-релизе производителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Отмечается, что при проведении ТО для Lada Granta можно сэкономить от 900 до 1800 руб., для Lada Vesta — от 1500 до 2900 руб., для Niva Legend — до 7000 руб., для Niva Travel — от 400 до 2 200 руб. АвтоВАЗ добавил, что снижения стоимости ТО добились «благодаря внедрению еще более технологичного оборудования и инструментов, повышению квалификации сотрудников дилерских центров» Lada.

В октябре правительство оценило уровень локализации модели Lada Vesta, производство которой АвтоВАЗ перезапустил весной. Модель набрала меньше баллов, чем до кризиса: АвтоВАЗ смог за год найти многие комплектующие в РФ и увеличил число операций по двигателю, но потерял на электронике. В АвтоВАЗе уверяют, что электронные компоненты тоже российские, но в концерне пока не получили подтверждения от Минпромторга.

Подробности — в материале «Ъ» «Из Vesta баллы выпадали».

Лаура Кеффер