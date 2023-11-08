В Сибири за 9 месяцев 2023 года лидерами продаж стали отечественные марки авто

По итогам девяти месяцев 2023 года лидерами продаж в регионах Сибири стали автомобили марок ГАЗ, УАЗ и LADA, сообщает компания «Интерлизинг». Суммарный объем продаж в указанный период составил 5,3 млрд руб., предприниматели реализовали 688 единиц техники.

На грузовой транспорт от всего рынка пришлось 31%, легковой - 16% и на спецтехнику - 30%. Продажи легковых авто в регионе увеличились в 2,5 раза, спецтехники в 3. Наибольшее количество продаж в сегменте грузового транспорта отмечается среди китайских производителей: Shacman, FAW, SITRAK. Отечественный КАМАЗ расположился на четвертом месте.

В компании отметили, что в Новосибирске основным драйвером роста стал грузовой транспорт. За январь-сентябрь показатели в этой нише увеличились в 7 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, рост связан с общей тенденцией, вызванной перестройкой логистических цепочек и увеличением грузооборота.

Как сообщал „Ъ“, c 2024 по 2027 год рынок лизинга может замедлить темпы развития из-за повышения стоимости машин, логистических сложностей, геополитической ситуации, ужесточения денежно-кредитной политики и торможения инвестиционной активности бизнеса. Также, отмечают эксперты, в текущем году предприниматели закрыли накопленный отложенный спрос.

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Александр Киселев