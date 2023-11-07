КИО Петербурга подал иск к совладельцу «Адаманта» на 387 млн рублей

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал в Арбитражный суд иск к совладельцу холдинга «Адамант» и его вице-президенту Аркадию Теплицкому. Сумма требований составляет 387 млн руб., следует из карточки арбитражных дел.

Иск к ИП Теплицкий Аркадий Юрьевич зарегистрирован судом 3 ноября. Истец также попросил суд принять обеспечительные меры по иску. По информации «Фонтанки», иск касается аренды земельных участков. В пресс-службе холдинга «Адамант» заявили РБК Петербург, что иск КИО не имеет отношения к холдингу.

Аркадий Теплицкий — совладелец холдинга «Адамант», управляющего 22 торговыми центрами общей площадью 1,2 млн кв. м в Петербурге. Ему также принадлежит три предприятия: ООО «УК “Максимилиан”» (юрлицо сети ресторанов-пивоварен Maximilian), ООО «Парк» и ООО «Макпроект».

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