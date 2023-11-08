10,2 процента составил рост потребительских расходов граждан в сентябре 2023 года в годовом сопоставлении, оценили в ЦМАКП. Рост трат граждан очевидно ускорился (см. график), несмотря на серию повышений ставок Банком России в конце лета—начале осени. Вероятно, этот разгон послужил дополнительным аргументом в пользу нового повышения ключевой ставки ЦБ до 15% годовых в октябре. Основным двигателем роста расходов населения оставались промтовары — оборот торговли ими увеличился на 18,6%, тогда как продовольствием — лишь на 5,7%, объем платных услуг вырос на 4,1%. В сравнении месяц к месяцу рост расходов граждан, напротив, начал замедляться — до 0,1% в сентябре с 0,5% месяцем ранее.