Правительство Ленобласти выставило на торги отель «Звездный» в Сочи

Правительство Ленинградской области выставило на торги отель «Звездный» в Сочи, следует из материалов ГИС «Торги». Начальная цена составляет 4,5 млрд руб.

Согласно аукционной документации, на реализацию единым лотом выставлен весь пакет акций, принадлежащих Ленинградской области — 8 407 405 штук (99,97 % от общего количества акций общества).

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Отель "Звездный"» зарегистрировано в 1993 году в Сочи. В 2022 году выручка компании составила 473 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб.

Обязательство по строительству второй очереди отеля «Звездный» в Сочи регион взял на себя в 2006 году в рамках олимпийской застройки. Имущество АО включает четырехзвездный отель на 120 номеров. Продать отель пытаются не первый раз, торги признают не состоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в аукционе.

Наталья Решетняк

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