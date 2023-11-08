Электрозарядкам дадут субсидию

Санкт-Петербург вошел в список пилотных регионов, где будет реализоваться проект по строительству зарядных станций для электромобилей. В его рамках на Малом проспекте Васильевского острова, 58, уже появилась первая станция. Эксперты отмечают, что электрокары медленно, но набирают популярность в городе. А вот инфраструктура зарядных станций требует более современного подхода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках федерального проекта (утвержден распоряжением правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 3835-р) в Петербурге построят 106 станций за два года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В рамках федерального проекта (утвержден распоряжением правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 3835-р) в Петербурге построят 106 станций за два года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рамках федерального проекта (утвержден распоряжением правительства РФ от 24 декабря 2021 года № 3835-р) в Петербурге построят 106 станций за два года: 45 — до конца 2023 года и 61 — в 2024 году. Согласно условиям программы, инвесторам, которые строят зарядные станции для электромобилей, возместят часть затрат из федерального бюджета. Все новые электрозаправочные станции (ЭЗС) будут обладать мощностью не менее 149 кВт. Полностью зарядить электрокар получится за 20–30 минут.

По информации комитета по энергетике и инженерному обеспечению, в городе уже действуют 160 ЭЗС, из них 72 — для быстрой зарядки, 88 — медленных.

Как рассказали «Ъ-СПб» в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, субсидии инвесторам составляют 60% от затрат на установку оборудования, но не более 1,86 млн рублей, и 30% за технологическое присоединение к электросетям, но не более 900 тыс. рублей. В 2023 году на субсидии из бюджета города предусмотрено 124,2 млн рублей. На следующий год запланированы бюджетные ассигнования в размере 168,36 млн рублей.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению отметили, что потенциальные инвесторы уже есть. Среди них предприятия малого и среднего бизнеса, а также крупные компании — «Россети Ленэнерго» или ПАО «Газпром нефть».

Как отмечают опрошенные «Ъ-СПб» аналитики, существующей инфраструктуры в городе более или менее достаточно, однако развивать ее дальше также необходимо. По словам эксперта автомобильного рынка Дениса Гаврилова, для комфорта необходимо по одной ЭЗС на каждые 5 км. В Петербурге этот норматив соблюдается — вопрос только в качестве инфраструктуры.

«Мировая практика показывает, что инвесторы и автопроизводители вкладываются в создание так называемых зарядных хабов. Под них выделяется определенная территория, где находятся несколько зарядных точек. На этой же территории находится здание, где автовладелец может провести время, которое ему требуется на зарядку электромобиля. Это доступность кофе и чая, закусок, наличие лаунж-зоны. Но посмотрите на зарядные станции в городе: где человек будет проводить время, требующееся на зарядку его автомобиля? Одно дело, если зарядная станция находится у торгового центра. Но возьмите пример Крестовского острова, где стоят зарядные станции,— это же кошмар»,— говорит господин Гаврилов.

Участие в проекте по строительству станций, по мнению опрошенных «Ъ-СПб» экспертов, будет привлекательным в первую очередь для государственных компаний.

«Большинство таких станций делают государственные компании, которые получают еще и государственные субсидии. Включаются и частные инвесторы, но все же основной упор будут делать государственные игроки, потому что Россия — не самый очевидный рынок для электромобилей»,— считает транспортный аналитик Владислав Булгаков.

По оценкам опрошенных «Ъ-СПб» экспертов, электрокары становятся популярнее. По словам Дениса Гаврилова, в Петербурге за девять месяцев 2023 года зарегистрировали 529 электрокаров, а в прошлом году за тот же период — 122. Доля электрокаров в общем сегменте за девять месяцев 2022 года составила 0,4%, а в 2023 — 1,3%.

Владислав Булгаков добавляет, что электрокар становится удобным средством, если он нужен только для поездок на работу и домой. В остальном это все еще просто «игрушка».

Анастасия Захарова