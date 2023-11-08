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Коммерсантъ FM
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АСТ теряет гектары

Бывшие сельхозземли Тельмана Исмаилова могут отойти «КДВ Групп»

На 2,25 тыс. га сельхозземель в Подмосковье, где бывшие структуры группы АСТ Тельмана Исмаилова планировали построить 1 млн кв. м жилья, нашелся покупатель. Активы могут отойти агрохолдингу крупного производителя сладостей и снеков «КДВ Групп» и быть использованы под молочную ферму. Регион привлекателен высокими ценами на молоко из-за нехватки сырья, но и себестоимость этого бизнеса сегодня растет, отмечают эксперты.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Входящее в «КДВ Групп» ООО «КДВ Агрохолдинг» может выкупить 2,25 тыс. га сельхозземель в Клинском районе Подмосковья в рамках банкротства бывшей структуры группы АСТ Тельмана Исмаилова «АСТ — Колхоз "Клинский"». Это следует из реестра сведений о банкротстве. «КДВ Агрохолдинг» стал единственным участником торгов и получил предложение приобрести два лота по начальной цене в 369,8 млн руб. В «КДВ Групп» на вопросы “Ъ” во вторник не ответили.

После признания «АСТ — Колхоз "Клинский"» банкротом в 2019 году на его балансе было около 2,5 тыс. га земель, следует из описи имущества. В мае о покупке более 240 га договорилась агрофирма «Елгозинское», развивающая молочное производство в этом районе.

Томская КДВ Дениса Штенгелова производит снеки, кондитерские изделия, соусы и другие продукты под брендами «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», Calve. По итогам 2022 года группа заняла пятое место рейтинга Infoline Food&Drink Russia с выручкой 213,1 млрд руб.

На землях в Клинском районе АСТ планировала построить 1 млн кв. м жилья, молокозаводы и предприятие по производству крахмала, писал в 2009 году Forbes. Но эти проекты не осуществились. В 2008 году на входящем в АСТ Черкизовском рынке правоохранительные органы обнаружили контейнеры с контрафактной продукцией стоимостью $2 млрд. В результате рынок был снесен, а Тельман Исмаилов уехал из России.

В 2015 году арбитражный суд Московской области признал бизнесмена банкротом, затем аналогичные процедуры начались и в структурах АСТ. В России Тельмана Исмаилова также обвиняли в организации убийства предпринимателей Владимира Савкина, Юрия Брылева и похищении певца Авраама Руссо. Но в 2021 году власти Черногории предоставили экс-владельцу группы АСТ политическое убежище.

Инвестбанкир Илья Шумов говорит, что исторически земли в Клинском районе использовались для молочного животноводства и, скорее всего, предполагается, что КДВ будет реанимировать данный бизнес. По оценкам гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, на около 2 тыс. га земель можно разместить молочную ферму примерно на 1,2–1,5 тыс. голов дойного стада, которая при должной эффективности может обеспечить выпуск 10–15 тыс. тонн молока в год. Стоимость такого проекта эксперт оценивает в 2–2,5 млрд руб. В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») оценивали среднюю рентабельность ферм с более 800 голов в 2022 году в 26,3%.

По словам источников “Ъ” на рынке, у КДВ аграрный бизнес развивается параллельно с основным. По данным BEFL на август 2023 года, «КДВ Агрохолдинг» управлял 337 тыс. га сельхозземель. Хозяйства находятся в Алтайском крае, Тамбовской, Орловской и Кемеровской областях. А сельхозземли «АСТ — Колхоз "Клинский"» могут стать для «КДВ Агрохолдинга» первым активом в Подмосковье.

Как отмечает Алексей Груздев, Московская область — один из самых привлекательных регионов для размещения молочных ферм из-за действующих в субъекте мер господдержки, гарантированного сбыта и высоких цен на молоко, связанных с сохраняющимся огромным дефицитом сырья для переработки. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отмечал, что в первой половине 2023 года закупочные цены на сырое молоко снижались на 20–25% из-за падения спроса, но в июне ситуация начала выправляться. Как сообщало «Союзмолоко» со ссылкой на Росстат, в сентябре средняя стоимость сырого молока впервые в этом году выросла на 1,1% к предыдущему месяцу, до 29,4 руб. за кг. Но показатель остается ниже прошлогоднего на 11,9%, темпы роста себестоимости превышают темпы восстановления закупочных цен, отмечали в союзе.

Анатолий Костырев

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