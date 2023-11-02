Путин подписал закон об отмене информирования Совета Европы о военном положении

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает требование об информировании генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении действия военного и чрезвычайного положений.

Поправки внесены в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Документ опубликован на портале правовых актов. В законах сохраняется норма об информировании генсека ООН о военном или чрезвычайном положениях.

Россия весной 2022 года вышла из Совета Европы и разорвала ряд международных договоров. С осени 2022 года военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Леонид Уварчев