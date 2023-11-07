Главарь действовавшей в столичном регионе ячейки ИГ приговорен к 22 годам

Лидер ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), причастной к нападениям на инкассаторов, приговорен к 22 годам заключения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Москве и области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Орифжон Сатторов признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), ч. 1, 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 209 (бандитизм), ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия), ч. 4 ст. 162 (разбой), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству) УК РФ.

По версии следствия, Орифжон Сатторов и еще семь человек, «исповедовавших радикальное течение в исламе», присягнули ИГ и создали вооруженную банду «Дмитровский джамаат». ФСБ заявила, что были собраны «исчерпывающие доказательства» причастности этих лиц к вооруженным нападениям на перевозчиков денежных средств. Преступники похитили свыше 100 млн руб., из которых часть отправили членам террористических организаций в Сирии, утверждает спецслужба.

По решению 2-го Западного окружного военного суда Орифжон Сатторов первые восемь лет срока проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф 800 тыс. руб. В отношении остальных членов ячейки суд продолжается, их имена и другие подробности не приводятся.

Лаура Кеффер