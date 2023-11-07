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Коммерсантъ FM
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Лукашенко считает идеалы Великого Октября по-прежнему актуальными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Октябрьской революции, который отмечается сегодня, 7 ноября. Он считает, что идеалы Великого Октября в наши дни все еще «актуальны и значимы».

Митинг в 1990-е

Митинг в 1990-е

Фото: Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Митинг в 1990-е

Фото: Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По его словам, сейчас подавляющее большинство населения планеты стремится к социальной справедливости. Однако, убежден господин Лукашенко, многие страны «до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом».

Как заявил Александр Лукашенко, Октябрьская революция «открыла новую страницу» в истории страны, «послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности». «Убежден, что, зная свое прошлое, защищая историческую правду, уважая и приумножая достижения прежних поколений, мы создаем мирное будущее наших детей и внуков. Пусть искренняя любовь к Родине дает вам силы и энергию, вдохновляет на новые свершения во имя любимой Беларуси»,— сказано в его поздравлении.

Белоруссия — единственная из стран постсоветского пространства, которая сохранила статус государственного праздника для Дня Октябрьской революции, этот день в стране выходной.

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Как большевики пришли к власти

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После отстранения от власти Николая II Россия погрузилась в череду кризисов. В стране фактически сложилось двоевластие: Временному правительству противостояли Советы рабочих и крестьянских депутатов, контроль в которых к осени перешел к большевикам

После отстранения от власти Николая II Россия погрузилась в череду кризисов. В стране фактически сложилось двоевластие: Временному правительству противостояли Советы рабочих и крестьянских депутатов, контроль в которых к осени перешел к большевикам

Фото: ЦГАКФД СССР / Фотоархив журнала «Огонёк»

Продолжался распад промышленности, обострялся продовольственный кризис, с начала сентября нарастало забастовочное движение. Нередко инициаторами беспорядков становились солдаты. На фронте усилилась антивоенная пропаганда большевиков, возросло дезертирство

Продолжался распад промышленности, обострялся продовольственный кризис, с начала сентября нарастало забастовочное движение. Нередко инициаторами беспорядков становились солдаты. На фронте усилилась антивоенная пропаганда большевиков, возросло дезертирство

Фото: МАММ / МДФ

В начале октября Ленин тайно вернулся из Выборга в Петроград. 10 (23) октября ЦК РСДРП (б) по его предложению принял резолюцию о вооруженном восстании. Из протокола заседания: «Тов. Ленин констатирует, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании. Между тем, это недопустимо, если мы серьезно ставим лозунг о захвате власти Советами»

В начале октября Ленин тайно вернулся из Выборга в Петроград. 10 (23) октября ЦК РСДРП (б) по его предложению принял резолюцию о вооруженном восстании. Из протокола заседания: «Тов. Ленин констатирует, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании. Между тем, это недопустимо, если мы серьезно ставим лозунг о захвате власти Советами»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Подготовку и непосредственное руководство восстанием осуществлял Военно-революционный комитет Петроградского Совета, сформированный 12 (25) октября по инициативе Льва Троцкого. Он располагался в здании Смольного института благородных девиц, обитательниц которого вывезли в Новочеркасск. Позже Смольный служил штаб-квартирой большевистского правительства

Подготовку и непосредственное руководство восстанием осуществлял Военно-революционный комитет Петроградского Совета, сформированный 12 (25) октября по инициативе Льва Троцкого. Он располагался в здании Смольного института благородных девиц, обитательниц которого вывезли в Новочеркасск. Позже Смольный служил штаб-квартирой большевистского правительства

Фото: Яков Штейнберг / МАММ / МДФ

18 (30) октября на совещании представителей полков Петроградского гарнизона принята резолюция о неподчинении гарнизона Временному правительству. Единственной законной властью был признан Петроградский совет. Петропавловский гарнизон также перешел на сторону большевиков

18 (30) октября на совещании представителей полков Петроградского гарнизона принята резолюция о неподчинении гарнизона Временному правительству. Единственной законной властью был признан Петроградский совет. Петропавловский гарнизон также перешел на сторону большевиков

Фото: МАММ / МДФ

Поддержку военным оказывала Красная гвардия — добровольные вооруженные отряды, создававшиеся территориальными партийными организациями РСДРП(б) для осуществления революции

Поддержку военным оказывала Красная гвардия — добровольные вооруженные отряды, создававшиеся территориальными партийными организациями РСДРП(б) для осуществления революции

Фото: Яков Штейнберг / МАММ / МДФ

24 октября (6 ноября), в канун переворота, отряды Красной гвардии совместно с несколькими воинскими частями, подконтрольные большевикам, практически не встречая сопротивления, взяли под свой контроль мосты на Неве, почтовые отделения, вокзалы и телеграф

24 октября (6 ноября), в канун переворота, отряды Красной гвардии совместно с несколькими воинскими частями, подконтрольные большевикам, практически не встречая сопротивления, взяли под свой контроль мосты на Неве, почтовые отделения, вокзалы и телеграф

Фото: МАММ / МДФ

По воспоминаниям историка, современника октябрьских событий Сергея Мельгунова, к следующему утру cилы защитников Временного правительства составляли примерно 200 ударниц женского батальона смерти, 2-3 роты юнкеров и 40 инвалидов Георгиевских кавалеров, возглавляемых капитаном на протезах

По воспоминаниям историка, современника октябрьских событий Сергея Мельгунова, к следующему утру cилы защитников Временного правительства составляли примерно 200 ударниц женского батальона смерти, 2-3 роты юнкеров и 40 инвалидов Георгиевских кавалеров, возглавляемых капитаном на протезах

Фото: МАММ / МДФ

Глава Временного правительства Александр Керенский (на фото) до последнего не верил в успех восстания большевиков, отвечая на все предупреждения, что все под контролем и войск в Петрограде достаточно. Лишь в ночь на 25 октября (7 ноября) была отправлена телеграмма генералу Духонину в Ставку об отправке в Петроград казачьих частей, но было уже поздно. По преданию, Керенский бежал из Зимнего, переодевшись в женское платье, хотя сам он это всегда отрицал

Глава Временного правительства Александр Керенский (на фото) до последнего не верил в успех восстания большевиков, отвечая на все предупреждения, что все под контролем и войск в Петрограде достаточно. Лишь в ночь на 25 октября (7 ноября) была отправлена телеграмма генералу Духонину в Ставку об отправке в Петроград казачьих частей, но было уже поздно. По преданию, Керенский бежал из Зимнего, переодевшись в женское платье, хотя сам он это всегда отрицал

Фото: Фотоархив журнала "Огонёк"

В 10 часов утра 25 октября (7 ноября) Военно-революционный комитет выпустил воззвание «К гражданам России!» «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки Военно-Революционного комитета… Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!» — говорилось в нем

В 10 часов утра 25 октября (7 ноября) Военно-революционный комитет выпустил воззвание «К гражданам России!» «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки Военно-Революционного комитета… Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!» — говорилось в нем

Фото: wikimedia

В 9 часов вечера 25 октября холостой выстрел орудия крейсера Балтийского флота «Аврора» дал сигнал к началу штурма Зимнего дворца. В 2 часа ночи Зимний пал, члены Временного правительства были арестованы

В 9 часов вечера 25 октября холостой выстрел орудия крейсера Балтийского флота «Аврора» дал сигнал к началу штурма Зимнего дворца. В 2 часа ночи Зимний пал, члены Временного правительства были арестованы

Фото: ТАСС

Из рапорта смотрителя комнатного имущества Зимнего дворца коллежского асессора Н. Н. Дементьева начальнику Петроградского дворцового управления: «Доношу вашему превосходительству, что почти во всех комнатах Зимнего дворца (за весьма редким исключением) произведен грабеж разного рода имущества комнатной обстановки, а также много поломок из мебели, и причем как из простого озорства, так и от орудийных снарядов, пулеметных и винтовочных выстрелов...»

Из рапорта смотрителя комнатного имущества Зимнего дворца коллежского асессора Н. Н. Дементьева начальнику Петроградского дворцового управления: «Доношу вашему превосходительству, что почти во всех комнатах Зимнего дворца (за весьма редким исключением) произведен грабеж разного рода имущества комнатной обстановки, а также много поломок из мебели, и причем как из простого озорства, так и от орудийных снарядов, пулеметных и винтовочных выстрелов...»

Фото: МАММ / МДФ

«День» давал отрывочные сведения о событиях бурной ночи. Большевики захватили телефонную станцию, Балтийский вокзал и телеграф; петергофские юнкера не могут пробраться в Петроград; казаки колеблются; арестовано несколько министров; убит начальник городской милиции Мейер; аресты, контраресты, стычки между солдатскими патрулями, юнкерами и красногвардейцами… Джон Рид, «Десять дней, которые потрясли мир»

«День» давал отрывочные сведения о событиях бурной ночи. Большевики захватили телефонную станцию, Балтийский вокзал и телеграф; петергофские юнкера не могут пробраться в Петроград; казаки колеблются; арестовано несколько министров; убит начальник городской милиции Мейер; аресты, контраресты, стычки между солдатскими патрулями, юнкерами и красногвардейцами… Джон Рид, «Десять дней, которые потрясли мир»

Фото: П. Оцуп / Фотоархив журнала "Огонёк"

26 октября (8 ноября) 1917 года II Всероссийский съезд Советов принял Декрет о мире, призывающий все воюющие страны немедленно начать переговоры о заключении справедливого, демократического мира, и Декрет о земле, передающий помещичьи земли крестьянам &lt;br>На фото: крестьяне читают газету, в которой опубликованы ленинские декреты о земле и мире

26 октября (8 ноября) 1917 года II Всероссийский съезд Советов принял Декрет о мире, призывающий все воюющие страны немедленно начать переговоры о заключении справедливого, демократического мира, и Декрет о земле, передающий помещичьи земли крестьянам
На фото: крестьяне читают газету, в которой опубликованы ленинские декреты о земле и мире

Фото: РИА Новости

27 октября (9 ноября) Ленин возглавил первое советское правительство — Совет народных комиссаров. В число первых советских наркомов вошли Троцкий (нарком по иностранным делам), Сталин (нарком по делам национальностей), Луначарский (нарком народного просвещения) и др. &lt;br>На фото: питерские красногвардейцы завода «Лоренц» на посту у первого кабинета В.И. Ленина в Смольном

27 октября (9 ноября) Ленин возглавил первое советское правительство — Совет народных комиссаров. В число первых советских наркомов вошли Троцкий (нарком по иностранным делам), Сталин (нарком по делам национальностей), Луначарский (нарком народного просвещения) и др.
На фото: питерские красногвардейцы завода «Лоренц» на посту у первого кабинета В.И. Ленина в Смольном

Фото: Фотохроника ТАСС

Всего за два с половиной дня, по официальным данным, в Петрограде были убиты 46 и ранены 50 человек, а при взятии Зимнего дворца штурмовавшие потеряли лишь шесть человек

Всего за два с половиной дня, по официальным данным, в Петрограде были убиты 46 и ранены 50 человек, а при взятии Зимнего дворца штурмовавшие потеряли лишь шесть человек

Фото: МАММ / МДФ

Более кровавые события разворачивались в Москве. Во время вооруженного выступления большевиков 25 октября (7 ноября) – 2 (15) ноября погибли, по разным оценкам, от нескольких сотен до 1 тыс. человек. В ноябре у стен Кремля появились первые братские могилы, в которых захоронили сторонников революции

Более кровавые события разворачивались в Москве. Во время вооруженного выступления большевиков 25 октября (7 ноября) – 2 (15) ноября погибли, по разным оценкам, от нескольких сотен до 1 тыс. человек. В ноябре у стен Кремля появились первые братские могилы, в которых захоронили сторонников революции

Фото: wikimedia

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После отстранения от власти Николая II Россия погрузилась в череду кризисов. В стране фактически сложилось двоевластие: Временному правительству противостояли Советы рабочих и крестьянских депутатов, контроль в которых к осени перешел к большевикам

Фото: ЦГАКФД СССР / Фотоархив журнала «Огонёк»

Продолжался распад промышленности, обострялся продовольственный кризис, с начала сентября нарастало забастовочное движение. Нередко инициаторами беспорядков становились солдаты. На фронте усилилась антивоенная пропаганда большевиков, возросло дезертирство

Фото: МАММ / МДФ

В начале октября Ленин тайно вернулся из Выборга в Петроград. 10 (23) октября ЦК РСДРП (б) по его предложению принял резолюцию о вооруженном восстании. Из протокола заседания: «Тов. Ленин констатирует, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании. Между тем, это недопустимо, если мы серьезно ставим лозунг о захвате власти Советами»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Подготовку и непосредственное руководство восстанием осуществлял Военно-революционный комитет Петроградского Совета, сформированный 12 (25) октября по инициативе Льва Троцкого. Он располагался в здании Смольного института благородных девиц, обитательниц которого вывезли в Новочеркасск. Позже Смольный служил штаб-квартирой большевистского правительства

Фото: Яков Штейнберг / МАММ / МДФ

18 (30) октября на совещании представителей полков Петроградского гарнизона принята резолюция о неподчинении гарнизона Временному правительству. Единственной законной властью был признан Петроградский совет. Петропавловский гарнизон также перешел на сторону большевиков

Фото: МАММ / МДФ

Поддержку военным оказывала Красная гвардия — добровольные вооруженные отряды, создававшиеся территориальными партийными организациями РСДРП(б) для осуществления революции

Фото: Яков Штейнберг / МАММ / МДФ

24 октября (6 ноября), в канун переворота, отряды Красной гвардии совместно с несколькими воинскими частями, подконтрольные большевикам, практически не встречая сопротивления, взяли под свой контроль мосты на Неве, почтовые отделения, вокзалы и телеграф

Фото: МАММ / МДФ

По воспоминаниям историка, современника октябрьских событий Сергея Мельгунова, к следующему утру cилы защитников Временного правительства составляли примерно 200 ударниц женского батальона смерти, 2-3 роты юнкеров и 40 инвалидов Георгиевских кавалеров, возглавляемых капитаном на протезах

Фото: МАММ / МДФ

Глава Временного правительства Александр Керенский (на фото) до последнего не верил в успех восстания большевиков, отвечая на все предупреждения, что все под контролем и войск в Петрограде достаточно. Лишь в ночь на 25 октября (7 ноября) была отправлена телеграмма генералу Духонину в Ставку об отправке в Петроград казачьих частей, но было уже поздно. По преданию, Керенский бежал из Зимнего, переодевшись в женское платье, хотя сам он это всегда отрицал

Фото: Фотоархив журнала "Огонёк"

В 10 часов утра 25 октября (7 ноября) Военно-революционный комитет выпустил воззвание «К гражданам России!» «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки Военно-Революционного комитета… Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!» — говорилось в нем

Фото: wikimedia

В 9 часов вечера 25 октября холостой выстрел орудия крейсера Балтийского флота «Аврора» дал сигнал к началу штурма Зимнего дворца. В 2 часа ночи Зимний пал, члены Временного правительства были арестованы

Фото: ТАСС

Из рапорта смотрителя комнатного имущества Зимнего дворца коллежского асессора Н. Н. Дементьева начальнику Петроградского дворцового управления: «Доношу вашему превосходительству, что почти во всех комнатах Зимнего дворца (за весьма редким исключением) произведен грабеж разного рода имущества комнатной обстановки, а также много поломок из мебели, и причем как из простого озорства, так и от орудийных снарядов, пулеметных и винтовочных выстрелов...»

Фото: МАММ / МДФ

«День» давал отрывочные сведения о событиях бурной ночи. Большевики захватили телефонную станцию, Балтийский вокзал и телеграф; петергофские юнкера не могут пробраться в Петроград; казаки колеблются; арестовано несколько министров; убит начальник городской милиции Мейер; аресты, контраресты, стычки между солдатскими патрулями, юнкерами и красногвардейцами… Джон Рид, «Десять дней, которые потрясли мир»

Фото: П. Оцуп / Фотоархив журнала "Огонёк"

26 октября (8 ноября) 1917 года II Всероссийский съезд Советов принял Декрет о мире, призывающий все воюющие страны немедленно начать переговоры о заключении справедливого, демократического мира, и Декрет о земле, передающий помещичьи земли крестьянам
На фото: крестьяне читают газету, в которой опубликованы ленинские декреты о земле и мире

Фото: РИА Новости

27 октября (9 ноября) Ленин возглавил первое советское правительство — Совет народных комиссаров. В число первых советских наркомов вошли Троцкий (нарком по иностранным делам), Сталин (нарком по делам национальностей), Луначарский (нарком народного просвещения) и др.
На фото: питерские красногвардейцы завода «Лоренц» на посту у первого кабинета В.И. Ленина в Смольном

Фото: Фотохроника ТАСС

Всего за два с половиной дня, по официальным данным, в Петрограде были убиты 46 и ранены 50 человек, а при взятии Зимнего дворца штурмовавшие потеряли лишь шесть человек

Фото: МАММ / МДФ

Более кровавые события разворачивались в Москве. Во время вооруженного выступления большевиков 25 октября (7 ноября) – 2 (15) ноября погибли, по разным оценкам, от нескольких сотен до 1 тыс. человек. В ноябре у стен Кремля появились первые братские могилы, в которых захоронили сторонников революции

Фото: wikimedia

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