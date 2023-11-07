Лукашенко считает идеалы Великого Октября по-прежнему актуальными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Октябрьской революции, который отмечается сегодня, 7 ноября. Он считает, что идеалы Великого Октября в наши дни все еще «актуальны и значимы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг в 1990-е

Фото: Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Митинг в 1990-е

Фото: Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По его словам, сейчас подавляющее большинство населения планеты стремится к социальной справедливости. Однако, убежден господин Лукашенко, многие страны «до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом».

Как заявил Александр Лукашенко, Октябрьская революция «открыла новую страницу» в истории страны, «послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности». «Убежден, что, зная свое прошлое, защищая историческую правду, уважая и приумножая достижения прежних поколений, мы создаем мирное будущее наших детей и внуков. Пусть искренняя любовь к Родине дает вам силы и энергию, вдохновляет на новые свершения во имя любимой Беларуси»,— сказано в его поздравлении.

Белоруссия — единственная из стран постсоветского пространства, которая сохранила статус государственного праздника для Дня Октябрьской революции, этот день в стране выходной.

Лаура Кеффер